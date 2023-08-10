10 августа 2023 г. 18:02

Погранкомитет Беларуси: литовский пограничник нарушил белорусскую границу

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas
Утром 10 августа между пунктами пропуска Котловка (Республика Беларусь) и Лаворишкес (Литовская Республика) зафиксирован факт нарушения государственной границы, сообщает Погранкомитет РБ.

Служебный автомобиль Службы охраны государственной границы при МВД Литовской Республики заехал на территорию Республики Беларусь на расстояние до пяти метров, развернулся и вернулся в Литовскую Республику, сказано в сообщении.

Белорусская сторона проинформировала пограничного уполномоченного Литовской Республики Вильнюсского участка в соответствии с положениями Договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о режиме белорусско-литовской государственной границы.

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