Дата выборов была объявлена ​​в среду после встречи послов Европейского союза (ЕС) в Совете ЕС.

После оглашения решения председатель Европарламента Роберта Метсола призвала жителей стран ЕС к активному участию в предстоящих выборах.

"Голосуйте. Не позволяйте кому-то другому сделать это за вас. Станьте частью крупнейшего демократического проекта в Европе", - сказала Р. Метсола.

В следующем году в Литве запланированы трое выборов: президентские выборы в мае, выборы в Европарламент в июне и выборы в Сейм в октябре.