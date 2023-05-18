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Выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня следующего года, сообщает представительство Европарламента в Литве.
Europos Parlamentas
Europos Parlamentas
© AFP / Scanpix

Дата выборов была объявлена ​​в среду после встречи послов Европейского союза (ЕС) в Совете ЕС.

После оглашения решения председатель Европарламента Роберта Метсола призвала жителей стран ЕС к активному участию в предстоящих выборах.

"Голосуйте. Не позволяйте кому-то другому сделать это за вас. Станьте частью крупнейшего демократического проекта в Европе", - сказала Р. Метсола.

В следующем году в Литве запланированы трое выборов: президентские выборы в мае, выборы в Европарламент в июне и выборы в Сейм в октябре.

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