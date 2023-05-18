Дата выборов была объявлена в среду после встречи послов Европейского союза (ЕС) в Совете ЕС.
После оглашения решения председатель Европарламента Роберта Метсола призвала жителей стран ЕС к активному участию в предстоящих выборах.
"Голосуйте. Не позволяйте кому-то другому сделать это за вас. Станьте частью крупнейшего демократического проекта в Европе", - сказала Р. Метсола.
В следующем году в Литве запланированы трое выборов: президентские выборы в мае, выборы в Европарламент в июне и выборы в Сейм в октябре.
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