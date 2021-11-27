Подробности из Киева: военный аналитик оценил угрозу большой войны

Что происходит?

С начала ноября издания The Washington Post, Politico и Bloomberg, ссылаясь на источники и спутниковые снимки, начали сообщать о том, что Россия сосредотачивает войска у границы с Украиной, в том числе и со стороны Беларуси. Госсекретарь США Энтони Блинкен также всерьез озабочен ситуацией - даже больше, чем украинцы. По его словам, попытку военного вторжения исключать нельзя. Украинские власти, в свою очередь, изначально заявляли, что не видели какой-либо активности на рубежах, однако позже подтвердили получение информации о наращивании российских сил от западных партнеров. В то же время призвали не переоценивать уровень угрозы.

Тем не менее, спустя две недели риторика поменялась. 21 ноября пресса распространила заявление руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, заявившего следующее: Россия готовит вторжение, оно может произойти в январе-феврале 2022 года. Он утверждает, что такой же оценки придерживаются и американцы. По версии бригадного генерала, нападение РФ начнется с артиллерийских и авиационных ударов, а также высадки морского десанта в районе Одессы и Мариуполя. Также, считает Буданов, небольшими силами наступление будет вестись с территории Беларуси.

Москва все обвинения, естественно, отрицает.

В самой Украине, складывается впечатление, четкого мнения о том, как оценивать происходящее на границах, пока нет. По крайней мере, новый министр обороны Алексей Резников говорит одно, подчиненный ему генерал другое, а президент Владимир Зеленский накануне, 26 ноября, вообще высказался в том духе, что, мол, разговоры о широкомасштабном вторжении – спекуляции прессы.

"Мне кажется, что мы в состоянии войны уже восемь лет. Что касается широкомасштабной, считаю, что сегодня некоторыми СМИ идет запугивание насчет этого. Мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к ситуации", – сказал он во время пятичасового пресс-марафона, окончательно дезориентировав журналистов и всех желающих понять, насколько опасны российские маневры.

У страха глаза велики?

Как оценивают происходящее специалисты? На этот вопрос мы попросили ответить военного аналитика, морпеха, директора одного из крупнейших благотворительных фондов помощи украинской армии «Повернись живым» и соучредителя ресурса «Украинский милитарный центр» Тараса Чмута.

"Около украинской границы сейчас суммарно сосредоточено около 40 батальонов тактической группы – это порядка 40-60 тысяч человек. Для сравнения: в январе было 32, а весной – 60, когда угроза вторжения также широко обсуждалась. Иными словами, 40 – это немало, но все же не 60. С другой стороны, нужно понимать, что если мы говорим про Крым, например, то там войска находятся постоянно – это военная база, они всегда находятся на границе с Украиной. Если мы говорим про Ростов и Воронеж, там также большое количество частей находится на постоянной основе. Россиянам не нужно что-то куда-то перемещать и перевозить – они всегда на месте. Их нужно просто поднять и ввести", – говорит он.

Максимум, который Россия может выставить против Украины – 80 батальонов тактической группы (из 120), но это крайне непростая задача.

Аналитик считает, что угроза широкомасштабной агрессии сильно преувеличена.

"Почему к наращиванию войск сейчас приковано столь пристальное внимание? Это нужно спросить у тех, кто распространяет эту информацию. Генеральный штаб не видит предпосылок к большому наступлению, хотя фиксирует ненормальное количество вооруженных сил. Ненормальное – это значит больше, чем обычно", – сказал эксперт.

По его словам, условные журналисты и дипломаты в Нью-Йорке и Вашингтоне тревожатся больше самих украинцев, и это парадоксально. Тарас Чмут связал это с операцией российских спецслужб.

"Информация исходит оттуда – сначала об этом написали The Washington Post, Politico, потом Bloomberg, а за ними подхватили другие, в том числе и украинские СМИ. На чем основывалась американская пресса? Не знаю. Принято считать, что это очень авторитетные издания, но это совсем не означает, что они компетентны в вопросах нашей войны в частности и Украины в целом. Это раз. Во-вторых, они могут ошибаться. И в-третьих, это не означает, что у России нет возможности влиять на западные СМИ через свои спецслужбы, у которых есть определенный контроль над социальными сетями", – поделился мыслями собеседник.

Тарас Чмут представил свою версию происходящего на границе.

"Вероятность полномасштабной агрессии со стороны РФ постоянна – начиная с 2014 года. Она может начаться в любой момент, по любой причине. Это то, с чем мы живем на протяжении последних семи лет. Единственный фактор, который влияет на развитие такого сценария – это состояние наших вооруженных сил и обороноспособность Украины. Чем сильнее будет наша армия, тем меньше вероятности, что у нас будет война", – подчеркнул он.

С учетом всех обстоятельств и трудностей вооруженные силы Украины сейчас находятся «в хорошем состоянии», подчеркнул Чмут.

"Для войны того формата, которая идет сейчас, современное положение армии оцениваю достаточно позитивно. С получением турецких беспилотников „Байрактаров“ у нас появилось колоссальное тактическое преимущество. Мы можем, не нарушая Минских договоренностей, не пересекая линию разграничения проводить детальную разведку глубиной в 30 километров. Для вооруженных сил – это эволюция. По сути, мы пересели с запорожцев на Mercedes-Benz", – констатировал аналитик.

Говоря об угрозе широкомасштабной войны, которую исключать никогда нельзя, специалист убежден, что оборонная стратегия Украины должна основываться на «ассиметричном ответе». Украинская армия при всем желании не может бороться с Россией на равных. Невозможно перекрыть всю страну и системами ПРО – на это просто не хватит денег.

"Необходимо создавать не ракетный щит, а ракетный ответ. В случае широкомасштабного наступления противника наша цель такова – нанести РФ такие потери и такой ущерб, чтобы их „победа“ была омрачена большим количеством потерь, чтобы они десять раз подумали, прежде чем нападать, чтобы они осознавали – игра не стоит свеч. Мы должны создать такие условия, чтобы они, просчитав риски, в конце концов, отказались бы от любых планов дальнейшей экспансии, борьбы и продвижения вглубь страны", – указал он.

Именно поэтому Украине не нужен условный ЗРК «Патриот». Куда важнее приобрести ЗРК тактического уровня. Например, NASAM или SHORAD. Это защитит солдат на фронте, заключил Тарас Чмут.

Если завтра война

В то же время на уровне правительства Украины рассматриваются все варианты – в случае агрессии и движения российских войск со стороны Донбасса, дальнейшей эскалации и большой войны власти готовы к наплыву людей с востока. "У нас есть план!" – уверенно сказала замминистра по вопросам реинтеграции и временно оккупированных территорий Инна Драганчук. Правда, с небольшой оговоркой – он не затрагивает вопрос о возможной эвакуации жителей из других областей, если танки двинутся с территории Беларуси и Приднестровья.

"Вы спрашиваете о возможном принятии тысяч и даже десятков тысяч людей, которые могут хлынуть вглубь страны с оккупированных территорий, из прифронтовой зоны и так далее в случае эскалации. Готовы ли власти к такому гуманитарному кризису? Да, мы понимаем и четко осознаем риски. Есть документ, который предусматривает такой вариант развития событий. Подготовлен большой план действий, он разрабатывался в 2019 году, наше ведомство принимало самое активное участие, но это информация закрытого характера. К слову, недавно мы отправляли и представляли его Совету национальной безопасности и обороны Украины", – заверила журналиста замминистра.

По ее мнению, обнародовать такие документы и муссировать вопрос о возможной эвакуации (в случае необходимости) публично нет смысла. Это скорее навредит – спровоцирует ненужную и необоснованную волну паники, в том числе и на Западе. Месседж могут понять не так. Открытость посчитают за упаднические настроения и капитулянтство.