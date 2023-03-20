Об этом документе ничего не знало ни правительство, ни парламент. Все же Анушаускас сказал – внимание придают не тем акцентам. Из-за обещанной Литве бригады страны погрязают в еще больших спорах.

"В Мадриде договорились, что НАТО поддерживает установку укрупнения батальонов до размеров бригад и оставили в силе возможности заключения двусторонних соглашений", – сказал 10 марта в парламенте министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Литва надеялась, что не только находящийся в Литве батальон НАТО увеличится до размеров бригады, но и появится дополнительная немецкая бригада. Сейчас Германия предлагает новые договоренности и пытается вовлечь и другие страны.

В середине февраля в Брюсселе Анушаускас участвовал в заседании министров обороны стран НАТО. Немцы предложили подписать соглашение, в котором о бригаде не сообщалось. МИД указал не подписывать это соглашение. Немцы предложили другое – его Анушаускас подписал.

Об этом публично не сообщалось, о нем не знал до сих пор ни парламент, ни правительство. Президентская служба отказалась комментировать это соглашение. "Появился новый формат 3+3", – пояснил председатель ПКНБО Лауринас Кащюнас. Он касается находящихся в странах Балтии военных НАТО. В Литве командуют немцы, в Латвии – канадцы, в Эстонии – британцы.

По инициативе немцев декларацию подписали 6 стран: договорились о строительстве складов для оружия в странах Балтии. О бригадах – ни слова. Говорят об увеличении числа военных во всех странах Балтии.

Министр обороны не согласен, что этот документ - уступка немцам и отказ от размещения бригады.

"Нет, нет, нет. Это лишь данный контекст, это не то", – сказал LNK Анушаускас.

"Это не связано с обязательствами стран, это разные вещи", – заметил он.

Консерваторы утверждают, что Литве это соглашение невыгодно.

МО утверждает, что немцы не хотят использования слова бригада, пока НАТО не утвердило новые планы по обороне стран Балтии. Этим планируют заняться в июле в Вильнюсе. Немцы якобы согласны разместить определенное количество военных, но пока не бригаду. Две недели назад министр обороны Германии в Вильнюсе сказал, что вопрос размещения бригады должен решить НАТО.

"Я думаю, мы не на том ставим акценты. Литву будут защищать в рамках плана по региональной обороне, в этом будет участвовать не бригада, а бригады, дивизии – об этом говорят", – сказал LNK Анушаускас.

Совет по госбезопасности Литвы договорился, что Литва должна добиваться размещения немецкой бригады.