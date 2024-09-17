Подозреваемому по делу о хищении 40 млн евро Степуконису хотят продлить меру пресечения еще на три месяца

„В понедельник в районный суд города Вильнюса поступило заявление прокурора о продлении меры пресечения – интенсивного надзора – в отношении подозреваемого Шарунаса Степукониса на срок 3 (три) месяца“, – сообщил Elta представитель суда Гедрюс Янонис.

Пока неизвестно, когда будет удовлетворено ходатайство прокурора. Заседания по вопросам избрания мер пресечения зачастую проходят в закрытом формате и проводятся дистанционно.

В последний раз мера пресечения для Ш. Степукониса была продлена 18 июня и будет действовать до 20 сентября.