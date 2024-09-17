2024.09.17 10:57

Подозреваемому по делу о хищении 40 млн евро Степуконису хотят продлить меру пресечения еще на три месяца

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Шарунас Степуконис
Шарунас Степуконис
ФОТО: DELFI montažas

Прокуратура просит еще на три месяца продлить меру пресечения – интенсивный надзор – в отношении Шарунаса Степукониса, бывшего партнера BaltCap Infrastructure Fund, подозреваемого в хищении 40 млн евро.

„В понедельник в районный суд города Вильнюса поступило заявление прокурора о продлении меры пресечения – интенсивного надзора – в отношении подозреваемого Шарунаса Степукониса на срок 3 (три) месяца“, – сообщил Elta представитель суда Гедрюс Янонис.

Пока неизвестно, когда будет удовлетворено ходатайство прокурора. Заседания по вопросам избрания мер пресечения зачастую проходят в закрытом формате и проводятся дистанционно.

В последний раз мера пресечения для Ш. Степукониса была продлена 18 июня и будет действовать до 20 сентября.

„Избирается наиболее целесообразная на данный момент мера пресечения, проводятся интенсивные следственные действия, ведется сотрудничество с зарубежными странами“, – сообщил Elta в июне уполномоченный европейский прокурор Дарюс Карчинскас, контролирующий предварительное расследование.

22 марта Районный суд города Вильнюса удовлетворил ходатайство прокуратуры и разрешил одеть электронный браслет на бывшего партнера BaltCap Infrastructure Fund Ш. Степукониса, задержанного в Вильнюсе в феврале по подозрению в хищении 40 млн евро у фонда капитала. Тогда суд обязал подозреваемого носить электронный браслет не менее трех месяцев.

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