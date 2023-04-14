Подоляк отметил, что есть стратегический замысел, который предполагает анализ направлений для наступления, а есть оперативно-тактическое и логистическое планирование, с учетом из ситуации на фронте.

“То есть те направления, которые являются приоритетными, для нанесения существенных тактических поражений Российской Федерации. Вот эти замыслы, стратегические, они анализируются на карте, и их анализируют все стороны... А вот что касается оперативно-тактической и логистической подготовки, то это всё возможно только уже с учётом ситуации на поле боя на момент начала тех или иных наступательных действий”, - отметил советник.

По словам Подоляка, сейчас идет накопление оружия и инструментов, необходимых для наступления.

“Сейчас его (оружия, - Delfi) недостаточно, количественно, в математическом значении этого слова”, - отметил он.

Также идет передислокация сил обеих сторон, все это анализируется разведкой, и вносятся коррективы, говорит Подоляк. Сейчас не прорабатывается план оперативных действий.

“Статус-кво ещё не устоялся, то есть, грубо говоря, на Ставке (Верховного Главнокомандующего, - Delfi) не прорабатывается конкретное направление логистического обеспечения того или иного наступательного действия. Это будет делаться по мере приближения собственного часа X”, - сказал Подоляк.

Напомним, после утечки документов США стало известно о том, что американская разведка не уверена в успешном контрнаступлении Украины. Это отличается от публичной риторики официальных лиц США и Украины.