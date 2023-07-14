Подоляк о приглашении для Украины: нам сказали выигрывайте войну — вы член НАТО

“Не прозвучало юридически “вот вам приглашение, вот завтра вы будете”, но политически приглашение абсолютно в полном объеме прозвучало: “на разных уровнях это было сказано, официально и неофициально — выигрывайте войну — вы член НАТО, это несомненно. Потому что тогда глобальная система безопасности будет переформатирована с учетом вашего же опыта”, - сказал Подоляк в эфире Delfi.