14 июля 2023 г. 17:11

Подоляк о приглашении для Украины: нам сказали выигрывайте войну — вы член НАТО

 
ru.DELFI.lt
Michailas Podoliakas
Michailas Podoliakas
ФОТО: Sipa / Scanpix

На минувшем саммите НАТО Украина получила политическое приглашение. Украине было четко сказано: “выигрывайте войну, вы член НАТО, это несомненно”. Об этом сказал в эксклюзивном интервью Delfi советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

“Не прозвучало юридически “вот вам приглашение, вот завтра вы будете”, но политически приглашение абсолютно в полном объеме прозвучало: “на разных уровнях это было сказано, официально и неофициально — выигрывайте войну — вы член НАТО, это несомненно. Потому что тогда глобальная система безопасности будет переформатирована с учетом вашего же опыта”, - сказал Подоляк в эфире Delfi.

Напомним, на саммите 11-12 июля в Вильнюсе НАТО решило, что Украине не нужно выполнять План действий по членству в Альянсе (ПДЧ), поскольку страна стала более взаимосовместимой и добилась значительного прогресса в реформах. Украина получит приглашение, после войны, когда союзники согласятся и для этого будут определенные условия.

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