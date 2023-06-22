22 июня 2023 г. 14:58

Подготовка к саммиту: Генсек НАТО Йенс Столтенберг приедет с визитом в Литву

 
Deutsche Welle
Jensas Stoltenbergas
Jensas Stoltenbergas
ФОТО: AFP / Scanpix
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приедет с визитом в Литву на следующей неделе 26-27 июня. С ним будет глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Этот визит является частью подготовки к саммиту Альянса в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, сообщили в пресс-службе Альянса.

В понедельник генсек встретится с лидером Литвы Гитанасом Науседой в Президентском дворце. Позже в тот же день они примут участие в литовско-немецких учениях Griffin Storm 2023 на полигоне Сильвестра Жукаускаса в Пабраде. Там будут присутствовать и министры обороны Литвы и Германии.

Вечером генсек НАТО примет участие в церемонии вручения медали Манфреда Вернера в Вильнюсской мэрии. Столтенберг выступит с торжественной речью в честь лауреата медали – бывшего президента Литвы Дали Грибаускайте.

А во вторник Столтенберг встретится с премьером Ингридой Шимоните.

В Минобороны Литвы ранее сообщили, что с 21 июня по 7 июля в Литве пройдут двусторонние литовско-немецкие военные учения Griffin Storm.

С 16 июня в Литву из Германии было переброшено около 1000 военнослужащих и 320 единиц военной техники. В ходе учений 411-й танково-гренадерский батальон немецкой бригады военные инженерные и разведывательные подразделения будут планировать совместные операции с пехотным батальоном Великого князя Литовского Альгирдаса и выполнять боевые задачи в ходе полевых тактических учений и боевой стрельбы.

“Эти учения продолжают цикл совместных учений, начавшихся в сентябре прошлого года, когда в Литве было развернуто передовое командование 41-й бригады. Бригада планирует и проводит боевую подготовку с Сухопутными войсками Литвы посредством регулярных полевых тактик, передислокации и учений с боевой стрельбой в Литве и Германии”, - сообщили в Минобороны.

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