Подготовка к саммиту: Генсек НАТО Йенс Столтенберг приедет с визитом в Литву

В понедельник генсек встретится с лидером Литвы Гитанасом Науседой в Президентском дворце. Позже в тот же день они примут участие в литовско-немецких учениях Griffin Storm 2023 на полигоне Сильвестра Жукаускаса в Пабраде. Там будут присутствовать и министры обороны Литвы и Германии.

Вечером генсек НАТО примет участие в церемонии вручения медали Манфреда Вернера в Вильнюсской мэрии. Столтенберг выступит с торжественной речью в честь лауреата медали – бывшего президента Литвы Дали Грибаускайте.

А во вторник Столтенберг встретится с премьером Ингридой Шимоните.

В Минобороны Литвы ранее сообщили, что с 21 июня по 7 июля в Литве пройдут двусторонние литовско-немецкие военные учения Griffin Storm.