"Поддельный" представитель Навального c "лицом" Волкова пытался провоцировать политиков стран Балтии

Это подтвердил BNS председатель Комитета сейма Литвы по иностранным делам (КИД) Жигимантас Павилёнис.

В распространенном в четверг во второй половине дня сообщении МИД утверждает, что в последнее время "было осуществлено несколько информационных провокационных атак против политиков государств Литвы, Латвии и Эстонии".

"Целью скоординированных атак были манипуляции и распространение недостоверной информации, а также попытки дискредитировать отношения российской оппозиции и поддерживающих ее представителей Балтийских стран", - утверждает МИД.

Павилёнис: самозванец имитировал лицо Волкова

Между тем Ж. Павилёнис подтвердил BNS, что самозванец активно просил его помощи в посредничестве по установлению контактов с высокопоставленными политиками США.

По его словам, человек, воспользовавшийся так называемой технологией deepfake, которая позволяет во время онлайн-разговора или в записи имитировать лицо другого человека, связался с ним месяц назад и просил о возможности принять участие в заседании КИД, но поскольку возникли сомнения по поводу достоверности запроса, такая возможность ему предоставлена не была.

Ж. Павилёнис также подтвердил BNS, что, согласно подозрениям, этот же человек сумел убедить в том, что он - Л. Волков, парламентариев Латвии, Эстонии, Украины, обманным путем пытался связаться и с высокопоставленными политиками Великобритании, Канады, лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, международными организациями.

"К комитету он не подключался. Да, мне позвонил человек, представившийся Л. Волковым, был индивидуальный разговор со мной. Мы коротко, едва-едва увидели его изображение, и разговор был о том, что, зная мои связи с Конгрессом США, особенно после того, как увидел председателя Комитета по иностранным делам Сената США на моей конференции им. К. Калиновского, этот человек, выдававший себя за Л. Волкова, очень просил меня соединить его с Комитетом по иностранным делам Сената, чтобы можно было устроить определенные слушания", - сказал BNS Ж. Павилёнис.

Политик утверждал, что такая просьба показалась подозрительной, поэтому он попросил этого человека прислать по электронной почте более подробные объяснения, но само письмо не стал пересылать представителям США.

Провокация раскрылась в парламенте Украины

"Так все и закончилось. Но в то же время я узнал от коллег в Латвии и Эстонии, что у них эти встречи состоялись с членами комитетов по иностранным делам. Тогда, когда мы ужа начали понимать, что это самозванец, он поговорил и с членами украинского комитета, начал в открытую над ними издеваться во время беседы. Мы сравнили данные с настоящим Л. Волковым, оказалось очевидно, что это не настоящий Л. Волков", - сказал Ж. Павилёнис.

Он подчеркнул, что во время видеоразговора с ним выдававший себя за представителя А. Навального человек лишь ненадолго показал лицо и отключил камеру, сославшись на перебои связи, между тем с парламентариями Латвии, Эстонии и Украины он общался "живьем", с видеоизображением, и сумел убедительно копировать голос Л. Волкова, воспроизведя даже тембр.

"Тогда мы поняли, что есть возможности так называемой технологии deepfake, когда фотография накладывается на живое лицо и он говорит. Это технологии действительно высокого уровня, они использовались не раз, даже во время выборов Б. Обамы на его лицо накладывались разные слова. Когда мы это, когда мы всю картину выяснили с различными службами (...), мы поняли, что этих звонков было много: и в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и в Совет Европы, и Жозепу Боррелю, и Светлане Тихановской, и премьеру Канады", - сказал Ж. Павилёнис.

Он сказал, что предупредил латвийских и эстонских коллег, что они "говорили с кем-то не тем", однако они успели распространить о встречах и пресс-релизы.

"Это говорит о том, что нам следует быть бдительными, что Кремль использует технологии самого высокого уровня. Особенно когда мы находимся в этом онлайн-веке, зная, что эти технологии имеют высокие возможности и их может применить не всякий, просто нужно быть осторожными и проверять. Слава богу, у нас есть люди, которые это быстро сделали, и мы эту операцию немного приостановили, попросили самого Л. Волкова, чтобы он об этом публично сообщил", - сказал Ж. Павилёнис.

Он обещал в пятницу провести онлайн-встречу настоящего Л. Волкова с представителями комитетов стран Балтии, которые, на его взгляд, "до сих пор не очень верят, что это произошло с ними".

Представитель Латвии: это – досадный урок

Глава КИД сейма Латвии Рихардс Колс в своем аккаунте в Facebook в четверг тоже написал, что 23 марта, после первых контактов никаких подозрений не было и состоялась беседа этого самозванца с членами комитета, во время которой он "поблагодарил Латвию за поддержку и твердую позицию в вопросах о санкциях Евросоюза", подчеркнув, что международное давление с целью освободить А. Навального и других политзаключенных "было важным".

По словам Р. Колса, подозрения вызвало довольно короткое выступление "Л. Волкова" на комитете, а обман вскрылся только после того, как самозванец принял участие в заседании КИД Украины, где перешел к открытым провокациям.

"Довольно досадный урок, но, возможно, и за этот урок мы можем поблагодарить ненастоящего Волкова и нас, литовских, и эстонских коллег", - написал представитель Латвии.

Волков: впечатляющий масштаб операций

Об этой провокации в Facebook написал в четверг и сам Л. Волков, назвав это "впечатляющим масштабом операций".

"Впечатляющий масштаб операций! Но, самое интересное — "мое" лицо на видеозвонке с балтийскими парламентариями. Мне кажется, это настоящее изображение, как-то, получается, они в его Zoom-звонок вставили? Привет, эра дипфейков…" — отреагировал на это Волков. Ранее он уже писал о том, что похожие предложения о встрече получали международные организации, в том числе Парламентская ассамблея ОБСЕ. Письма от его имени рассылаются с адреса lvolkov@navalny.team, и он не имеет отношения ни к Фонду борьбы с коррупцией, ни к самому Волкову.



Между тем, приключения Лексуса и Вована продолжаются.

В этот раз они от моего имени поговорили с председателями...

Опубликовано Леонидом Волковым Четверг, 22 апреля 2021 г.



По мнению политика, за этой акцией стоят широко известные "пранкеры" Лексус и Вован. "Эти мошенники, которых почему-то до сих пор в СМИ называют "пранкерами" — хотя это просто обычные АПшные шныри за копеечный прайс, типа Ильи Ремесло или какого-нибудь "доктора Сосновского". К этому моменту мне было уже известно о примерно 10 попытках их раскрутить кого-то на такой разговор, прикинувшись мной — они писали и в Совет Европы, и Жозепу Боррелю, и в Европарламент, и в аппарат ПАСЕ, и еще в массу разных международных организаций. И если примерно в десяти случаях "на том конце провода" решили проверить аутентичность запроса и связались со мной, то я могу только гадать о том, сколько всего попыток сделали Лексус и Вован — десятки? Сотни?"

