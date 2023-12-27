Почти половина министров правительства ушла в отпуск

Отпуск министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса начался во вторник и продлится до 9 января.

Министр обороны Арвидас Анушаускас будет отдыхать со среды до 4 января, а министр здравоохранения Арунас Дулькис — до 5 января.

Министр внутренних дел Агне Билотайте и министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас также будут отдыхать со среды по пятницу.

Министр социального обеспечения и труда Моника Навицкене со среды по пятницу находится в неоплачиваемом отпуске. Она также возьмет ежегодный отпуск со 2 по 5 января.

Кроме того, министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис получит дополнительный выходной в пятницу.