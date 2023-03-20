Победители на муниципальных выборах в Литве – социал-демократы, представители политических комитетов

Среди остальных партий лучше всего себя показали Движение либералов и Союз крестьян и зеленых Литвы. Несколько скромнее результаты Союза Отечества-Христианских демократов Литвы и демократического союза "Во имя Литвы".

Кандидаты от Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) победили на выборах в 17 самоуправлениях. В первом туре победили: в Акмяне – Виталий Митрофанов, в Алитусе – Нериюс Цесюлис, в Бирштонасе – Нийоле Диргинчене, в Йонаве – Миндаугас Синкявичюс, в Каунасском районе – Валериюс Макунас, в Мариямполе – Повилас Исода, в Пакруойском районе – Саулюс Маргис, в Пренай – Альвидас Вайцекаускас, в Рокишкис – Рамунас Годеляускас, в Вилкавишкис – Альгирдас Нейберка.

Во втором туре победу одержали: в Вильнюсском районе – Роберт Духневич, в Биржайском районе – Кястутис Книзикявичюс, в Кедайняйском районе – Валентинас Тамулис, в Мажейкяйском районе – Рута Матулайтене, в Паневежском районе – Антанас Поцюс, в Радвилишкском районе – Казимерас Рачкаускис, в Тельшяйском районе – Томас Каткус.

Различные избирательные комитеты набрали постов мэров больше, чем любая другая партия – 11. В городе Каунасе кандидат от "Единого Каунаса" Висвалдас Матийошайтис, в городе Паневежисе – член "Обновляющегося Паневежиса" Ритис Миколас Рачкаускас, в Шяуляй – кандидат от беспартийного списка "Трудимся для города" Артурас Висоцкас победили в первом туре.

Во втором туре выборов в Клайпеде победу одержал политический комитет "Верные Клайпеде" и его лидер Арвидас Вайткус, в Калварии – кандидат от политического комитета "Добиваемся вместе" Нериюс Шидлаускас, в Шилальском районе – представитель политического комитета "Во имя Шилальского края" Тадас Барткус, в Утенском районе – кандидат от политического комитета "Вместе за Утенский край" Мариюс Каукенас, в Варенском районе – представителя политического комитета "Вместе с Вами" Альгис Кашета.

В 9 самоуправлениях посты мэров завоевали либералы. В первом туре победу одержали Виталиюс Гайлюс в Йонишкис, в Плунге – Аудрюс Клишонис, в Риетаве – Антанас Чернецкис, в Таураге – Довидас Каминскас.

Во втором туре выборов мэра победу одержали: в Электренай – Гедиминас Раткявичюс, в Кайшядорском районе – Шарунас Чесна, в Пагегяйском районе – Вайдас Бендаравичюс, в Тракайском районе – Андрюс Шатевичюс, в Зарасайском районе – Нийоле Гуобене.

У Союза крестьян и зеленых Литвы будет 8 мэров, все они добились победы во втором туре. В Аникщяйском районе кресло мэра завоевал Кястутис Тубис, в Игналинском районе – Лаймутис Рагайшис, в Клайпедском районе – Бронюс Маркаускас, в Расейняйском районе – Арвидас Некрошюс, в Скуодасском районе – Стасис Гутаутас, в Шакяйском районе – Раймондас Янушевичюс, в Шяуляйском районе – Чесловас Грейчюс, в Висагине – Эрландас Галагуз.

В пяти самоуправлениях посты мэров достались Союзу Отечества-Христианским демократам Литвы, кандидат от которого Саулюс Яунейка в первом туре одержал победу в Молетай, а в Паланге – Шарунас Вайткус. Во втором туре Дайнюс Бардаускас стал мэром Купишкского района, Гинтаутас Гегужинскас – Пасвальского района. Валдас Бенкунскас одержал победу над Артурасом Зуокасом в Вильнюсе.

Также 5 постов получило и демократическое объединение "Во имя Литвы", представитель которого Дарюс Ясайтис в первом туре выиграл пост главы самоуправления Неринги. Во втором туре в Алитусском районе одержала победу Раса Виткаускене, в Лаздийском районе – Аусма Мишкинене, в Шилутском районе – Витаутас Лауринайтис, в Укмергском районе – Дарюс Варнас.

У партии "Свобода и справедливость" будут два кандидата. Римантас Клипчюс в Швенченисе был избран еще в первом туре, во втором туре – Илденфонсас Петкявичюс в Келме. Всего у партии будет два мэра.

У Партии регионов Литвы будет один мэр – в Ширвинтай Живиле Пинскувене обеспечила себе победу еще в первом туре.

У Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) также будет один мэр – в Шальчининкай еще 5 марта одержал победу Здислав Палевич.

В Юрбаркасе во втором туре победу одержал Скирмантас Моцкявичюс – он является единственным независимым кандидатом, одержавшим победу на выборах.

На выборах в муниципальные советы – триумф СДПЛ и СО-ХДЛ

В ходе состоявшегося 5 марта голосования жители также избрали представителей в муниципальные советы. В этом голосовании лучшими оказались также социал-демократы — они набрали 17,45 проц. голосов избирателей. У партии будет в общей сложности 358 мест в муниципальных советах в шестидесяти самоуправлениях.

Немногим меньшую поддержку получили консерваторы с 16,2 проц. голосов – у партии будет 239 представителей в советах местного самоуправления.

Остальные партии остались далеко позади лидеров. На третьем месте по количеству голосов остался Союз крестьян и зеленых Литвы с 9,2 проц. (185 мест в советах). Движение либералов поддержали 6,95 проц. избирателей (135 мест), представители демократического союза "Во имя Литвы" – 6,68 проц. (124 места), Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) – 5,33 проц. (57 мест), партия "Свобода и справедливость" – 5,2 проц. (55 мест).

Другие партии не перешагнули 5 проц. порог, однако в некоторых муниципалитетах их кандидаты получили места в советах.

Между тем, политические комитеты по всей Литве набрали 13,84 проц. голосов. Лучше всех показал себя "Единый Каунас" (5,5 проц. – 26 мест), Шяуляйский беспартийный список "Трудимся для города" (1,6 проц. – 18 мест) и "Обновляющийся Паневежис" (1,3 проц. – 15 мест).