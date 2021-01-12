По просьбе Тихановской глава МИД Литвы предлагает обсудить изменение названия Беларуси

Как сообщает МИД, в письме, которое министр получил во вторник, С. Тихановская призывает изменить литовское название Беларуси на более близкую этой стране форму.

Министерство отмечает, что в письме указано, что такое решение Литвы будет означать уважение к суверенитету соседнего государства и "поддержку языковой и культурной идентичности белорусского народа".

"Беларусь" означает "Белая Русь", а не "Россия". МИД Литвы обратится к ГКЛЯ с просьбой дать оценку предложению и начать процедуру уточнения названия", - сказал для пресс-релиза Г. Ландсбергис.

Он сказал BNS, что обсудил этот вопрос с С. Тихановской в пятницу.

"Моя цель - чтобы началась дискуссия. И историки Вильнюсского университета, и ректор (...) высказывали важную позицию о возможном изменении названия Беларуси, к которой следует прислушаться", - сказал во вторник министр ИД журналистам в Сейме.

"Я немного "попробовал" истории, и это может быть мое личное мнение, что эта составная часть Rusija (в литовском названии Беларуси Baltarusija - ред.) имеет куда более позднее происхождение. Это название не связано ни с народом, ни с государством, а оригинальное название идет со времен Киевской Руси, именно Белая Русь, которая для нас приемлема и которую нам следует признавать", - сказал он.

"Я призываю государственные учреждения включиться в эту дискуссию, потому что она имеет большой смысл в деле формирования самосознания белорусского народа", - подчеркнул Г. Ландсбергис.

Предложений по конкретной форме названия МИД ожидает от комиссии, сказала BNS пресс-атташе Г. Ландсбергиса Витауте Шмайжите.

ГКЛЯ два с половиной года назад по просьбе МИД утвердила альтернативное литовское название Грузии - Сакартвело (Sakartvelas).