По причине истечения срока полномочий отзывается посол Литвы в Беларуси

С октября прошлого года А. Пулокас работает из Вильнюса, когда был вызван для консультаций после того, как Беларусь потребовала сократить число работников в посольстве.

После отзыва посла посольство Литвы в Минске останется возглавлять временная поверенная в делах Литвы. Литва не признает Александра Лукашенко законно избранным президентом, поэтому вновь назначенный посол не сможет вручить ему верительные грамоты.

А. Пулокас назначен послом Литвы в Беларуси в июле 2016 года.

Послов назначает и освобождает от должности президент по представлению правительства и с одобрения парламентского Комитета по иностранным делам.