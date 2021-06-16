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По причине истечения срока полномочий правительство представляет президенту предложение отозвать с августа Андрюса Пулокаса с должности посла Литвы в Беларуси.
По причине истечения срока полномочий отзывается посол Литвы в Беларуси
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С октября прошлого года А. Пулокас работает из Вильнюса, когда был вызван для консультаций после того, как Беларусь потребовала сократить число работников в посольстве.

После отзыва посла посольство Литвы в Минске останется возглавлять временная поверенная в делах Литвы. Литва не признает Александра Лукашенко законно избранным президентом, поэтому вновь назначенный посол не сможет вручить ему верительные грамоты.

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А. Пулокас назначен послом Литвы в Беларуси в июле 2016 года.

Послов назначает и освобождает от должности президент по представлению правительства и с одобрения парламентского Комитета по иностранным делам.

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