По поводу парламентских расходов – вопросы есть и к министру социальной защиты

Объясняя такую видимость конфликта интересов, министр заявила, что при покупке услуг по макетированию она ориентируется на их качество.
"Мы покупаем, наверное, те услуги, которые наиболее подходят и которые, как представляется, могут лучше всего оправдать ожидания", - сказала М. Навицкене телевидению LRT.
Часть парламентских средств член Сейма выделила на услуги такси – хотя, как министр социальной защиты и труда, М. Навицкене имеет и служебный транспорт. Политик отмечает, что у нее нет личного автомобиля, поэтому, когда поездки не связаны с работой министерства, она пользуется услугами такси.
"Я действительно стараюсь не злоупотреблять автомобилем министерства и пользоваться ею тогда, когда есть министерские дела", - сказала она.
Весной прошлого года, после того как общественный деятель А. Тапинас инициировал расследование освоения средств муниципальными политиками – Skaidrinam –разгорелся скандал о возможном нецелевом использовании политиками канцелярских средств, а в поле зрения правоохранительных органов оказался ряд самоуправлений.