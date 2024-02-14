По поводу парламентских расходов – вопросы есть и к министру социальной защиты

 
она покупала услуги у супруга главы фракции
ELTA
ru.DELFI.lt
Monika Navickienė
Monika Navickienė
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

После того как инициатива Skaidrinam (рус. Проясняем) общественного деятеля Андрюса Тапинаса перешла в Сейм, другой политик – министр социальной защиты и труда Моника Навицкене – столкнулась с вопросами о парламентских расходах. В отчетах парламентария указывается, что она неоднократно покупала услуги по макетирования у Миндаугаса Микуленаса, супруга главы фракции консерваторов Радвиле Моркунайте-Микуленене, сообщает телеканал LRT.

Объясняя такую видимость конфликта интересов, министр заявила, что при покупке услуг по макетированию она ориентируется на их качество.

"Мы покупаем, наверное, те услуги, которые наиболее подходят и которые, как представляется, могут лучше всего оправдать ожидания", - сказала М. Навицкене телевидению LRT.

Часть парламентских средств член Сейма выделила на услуги такси – хотя, как министр социальной защиты и труда, М. Навицкене имеет и служебный транспорт. Политик отмечает, что у нее нет личного автомобиля, поэтому, когда поездки не связаны с работой министерства, она пользуется услугами такси.

"Я действительно стараюсь не злоупотреблять автомобилем министерства и пользоваться ею тогда, когда есть министерские дела", - сказала она.

Весной прошлого года, после того как общественный деятель А. Тапинас инициировал расследование освоения средств муниципальными политиками – Skaidrinam –разгорелся скандал о возможном нецелевом использовании политиками канцелярских средств, а в поле зрения правоохранительных органов оказался ряд самоуправлений.

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