По поводу изменений в правительстве Литвы президент встретится с премьером только на следующей неделе

Это подтвердил советник президента страны Ридас Ясюлёнис. Правда, по его словам, политики уже неформально консультируются по поводу обновления состава правительства.

„Президент с премьер-министром неформально уже консультируется относительно состава правительства, которое он поручил премьер-министру сформировать“, - прокомментировал в среду Р. Ясюлёнис.

„Встреча президента с премьер-министром запланирована на следующую неделю“, - добавил он.

В понедельник президент сказал, что хочет как можно скорее встретиться с премьер-министром. По мнению Г. Науседы, если позиция главы правительства существенно не изменилась, можно было бы „очень быстро финализировать этот процесс“.