"По многочисленным просьбам трудящихся": cоветник президента оценил идею выдвижения Грибаускайте

"На мой взгляд, Игнас Вегеле – кандидат от консерваторов", – заявил во вторник Ф. Янсонас в эфире Žinių radijas.
Главный советник также прокомментировал появившуюся в публичном пространстве инициативу c просьбой к экс-президенту Дале Грибаускайте принять участие в президентских выборах в следующем году.
"Общество всегда может попросить то, чего хочет. Может даже получить то, чего хочет. Как там говорили по-русски: по многочисленным просьбам трудящихся всегда можно...И господин Вегеле тоже идет на выборы с очень четкими просьбами об участии. И госпожа Грибаускайте. Все могут участвовать", – сказал советник, отвечая на появившиеся в публичном пространстве шутки о том, что, из-за возникших у консерваторов сложностей с поиском кандидата, за эту работу взялись граждане, обратившиеся к Д. Грибаускайте с просьбой.
"Это проблема народа и консерваторов", – лаконично подытожил Ф. Янсонас.
После появления в публичном пространстве инициативы с просьбой к экс-президенту Д. Грибаускайте принять участие в президентских выборах в следующем году, в офисе бывшего литовского лидера заявили, что экс-президент придерживается своей позиции и не будет баллотироваться на пост президента в третий раз.
Президент Г. Науседа остается наиболее реальным кандидатом на пост главы государства. В июне за него проголосовали бы 19,3 проц., а в июле – 22,9 проц. опрошенных. На втором месте рейтинговой таблицы – И. Вегеле, в июле его поддержали 8,6 проц. опрошенных, в июне – 10,1 проц.