"По многочисленным просьбам трудящихся": cоветник президента оценил идею выдвижения Грибаускайте

"Общество всегда может попросить то, чего хочет. Может даже получить то, чего хочет. Как там говорили по-русски: по многочисленным просьбам трудящихся всегда можно...И господин Вегеле тоже идет на выборы с очень четкими просьбами об участии. И госпожа Грибаускайте. Все могут участвовать", – сказал советник, отвечая на появившиеся в публичном пространстве шутки о том, что, из-за возникших у консерваторов сложностей с поиском кандидата, за эту работу взялись граждане, обратившиеся к Д. Грибаускайте с просьбой.