Советник президента: на сегодняшний день нет необходимости в закрытии границы с Беларусью

"Есть ли на данный момент такая необходимость, чтобы закрытие границы помогло существенно улучшить для нас ситуацию с точки зрения безопасности или выступить средством воздействия на белорусский режим? Я не думаю, что мы сейчас находимся в такой ситуации, чтобы это было необходимо", – заявил в понедельник К. Будрис в эфире радиостанции LRT.
Министр внутренних дел Агне Билотайте на прошлой неделе упомянула о возможности закрытия границы с Беларусью и Калининградом при определенных обстоятельствах.
По словам советника президента, прежде чем принимать такое решение, следует выяснить, является ли полное закрытие границы той мерой, которая поспособствует предотвращению угрозы.
"Они должны оценить всю совокупность мер, как они могли бы это сделать, как быстро это сделать, как обеспечить эффективное закрытие границы и тогда уже вносить то или иное предложение относительно политически согласованных действий. Если возникнут такие условия, при которых станет понятно, что это мера способна предотвратить угрозы, – это вопрос нашей национальной безопасности. Так что такое одобрение будет, и я не сомневаюсь, что президент выступит с инициативой по такому решению", — сказал советник.
С полуночи пятницы временно были закрыты пункты пропуска через государственную границу с Беларусью – Шумскас и Тверячюс.
Это решение было принято в качестве ответа на изменения геополитической ситуации и угрозу национальной безопасности, а также для предотвращения контрабанды товаров.