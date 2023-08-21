Советник президента: на сегодняшний день нет необходимости в закрытии границы с Беларусью

"Есть ли на данный момент такая необходимость, чтобы закрытие границы помогло существенно улучшить для нас ситуацию с точки зрения безопасности или выступить средством воздействия на белорусский режим? Я не думаю, что мы сейчас находимся в такой ситуации, чтобы это было необходимо", – заявил в понедельник К. Будрис в эфире радиостанции LRT.

Министр внутренних дел Агне Билотайте на прошлой неделе упомянула о возможности закрытия границы с Беларусью и Калининградом при определенных обстоятельствах.

По словам советника президента, прежде чем принимать такое решение, следует выяснить, является ли полное закрытие границы той мерой, которая поспособствует предотвращению угрозы.