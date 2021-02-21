aA
По инициативе Литвы в воскресенье группа министров иностранных дел Евросоюза встретится с соратниками находящегося в заключении критика Кремля Алексея Навального.
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
© AFP / Scanpix

Накануне заседания Совета по иностранным делам в Брюсселе проходит неформальная встреча с Леонидом Волковым и Иваном Ждановым.

"Общаясь с коллегами из ЕС, мы испытываем острую потребность в информации о реальной ситуации с противниками режима в России. Всегда лучше узнать ситуацию из первых уст, поэтому Литва выступила с инициативой организовать встречу с представителями российской оппозиции в Брюсселе", - сказал BNS министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Статьи по теме:
Диписточники: ЕС в понедельник может договориться о санкциях для должностных лиц РФ  (530)
Навального приговорили к штрафу по делу о клевете на ветерана  (40)

Министры ЕС в понедельник могут принять решение о санкциях в отношении нескольких российских чиновников в ответ на тюремное заключение А. Навального.

Заключение А. Навального недавно вызвало массовые протесты в России, в результате которых было задержано не менее 10 000 человек.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В марте вступают в силу изменения в трудоустройстве иностранцев: ужесточаются требования к работодателям

В марте вступят в силу новые изменения, касающиеся...

Nord Stream 2

Глава МИД Литвы выступил с предложением по строительству "Северного потока - 2", которое назвал компромиссным (432)

Строительство газопровода "Северный поток — 2" следует...

Маленькая вера в большой истории: как живут русские старообрядцы Клайпеды? (40)

Ровно 75 лет назад в Клайпеде была основана...

Под "северным ветром". Большой, трудный и прибыльный квест — как жители Донбасса приспособились к непризнанной ДНР (49)

Жизнь в самопровозглашенной и никем не признанной ДНР...

По инициативе Литвы министры ЕС встретятся с соратниками Навального (11)

По инициативе Литвы в воскресенье группа министров...