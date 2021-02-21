Накануне заседания Совета по иностранным делам в Брюсселе проходит неформальная встреча с Леонидом Волковым и Иваном Ждановым.
"Общаясь с коллегами из ЕС, мы испытываем острую потребность в информации о реальной ситуации с противниками режима в России. Всегда лучше узнать ситуацию из первых уст, поэтому Литва выступила с инициативой организовать встречу с представителями российской оппозиции в Брюсселе", - сказал BNS министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
Министры ЕС в понедельник могут принять решение о санкциях в отношении нескольких российских чиновников в ответ на тюремное заключение А. Навального.
Заключение А. Навального недавно вызвало массовые протесты в России, в результате которых было задержано не менее 10 000 человек.
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