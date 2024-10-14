Планируется пересчитать результаты выборов в 6 округах

Поскольку разница между кандидатами, которые заняли 2 и 3 место меньше, чем 50 голосов, планируется пересчитать голоса в этих округах. Об этом 14 октября сообщила председатель Главизбиркома (ГИК) Лина Петронене.
Внеочередная ситуация сложилась в Панемунском округе.
„У нас новости из Панемунского округа, там одинаковое количество голосов получили кандидаты, занявшие 2 и 3 место. Вероятно, во втором туре в бюллетене будет три фамилии“, – сказала Петронене.
По предварительным данным, в Панемунском округе консерватор Гинтаре Скайсте получила 29,84% голосов, социал-демократ Аудрюс Радвилавчюс и представитель „Зари Неманаа“ Эдгарас Гудинас по 12,92%.
По словам Петронене, голоса планируется пересчитать в Центрально-жалякальнисском округе, где разница между кандидатом Движения либералов и представителем „Зари Немана“ составляет всего 47 голосов.
По данным ГИК, в округе Саулес за 2 и 3 место борются представители демократического союза „Во имя Литвы“ и „Зари Немана“ - разница 9 голосов.
Разница в 9 голосов зафиксирована и в Паневежском западном округе, где за второе место состязаются соцдем и „крестьянин“.
По словам Петронене, в Таурагском округе разница между 2 и 3 местом - 38 голосов („Заря Немана“ и содцемы).
Голоса пересчитают в Мажейкяйском и Утенском округах, где разница составляет 22 голоса.
По словам Петронене, голоса пересчитают 14 октября.
Напомним, что второй тур парламентских выборов состоится 27ктября в 63 округах.