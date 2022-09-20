План правительства Литвы – повышение цен на газ и электроэнергию дважды по 40%

Об этом говорится в письме президента, направленном некоторым членам Сейма. В письме, с которым ознакомился BNS, содержатся предложения по выходу из кризиса цен на энергоносители.

"Правительство ориентировочно планирует около 1,3 млрд евро субсидий (1,9 % ВВП) на электроэнергию и газ для жителей, позволяя ценам расти два раза по 40 процентов с января и июля), компенсируя оставшуюся разницу до рыночных цен. Если бы цена электроэнергии после субсидирования бытовых потребителей была зафиксирована ("заморожена") на уровне 24 центов на первое полугодие, это стоило бы дополнительно 0,4 процента ВВП (300 млн евро) или всего 2,3%. ВВП. Это необходимая и достижимая поддержка со стороны государства для жителей в условиях энергетического кризиса", - говорится в письме.

Какими будут компенсации жителям с января, представители правительства пока не комментируют. И премьер-министр Ингрида Шимоните, и министры финансов и энергетики повторяют, что они станут ясны после подготовки проекта бюджета на 2023 год.

С июля этого года компенсация, выплачиваемая государством за газ и электроэнергию, также рассчитывается таким образом, чтобы потребители платили максимум на 40 процентов больше. За киловатт-час электроэнергии сейчас они платят до 9 центов, за кубометр газа - до 54 центов.

Представители президента неоднократно заявляли, что правительство должно заморозить цены на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 24 центов до июля следующего года, иначе с января она станет для них дороже на 40 процентов, а за весь год - на 80%.

Однако, по сообщению администрации президента, первоначальные предложения, представленные президенту премьером Шимоните, предусматривали более высокий ценовой предел, чем 24 цента.