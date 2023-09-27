Писториус обещает странам Балтии защиту от российской угрозы

Союзники Германии по НАТО в балтийском регионе могут быть уверены в том, что она при необходимости окажет им военную поддержку, заявил на конференции по вопросам безопасности, которая проходит в Таллине в среду, 27 сентября, министр обороны ФРГ Борис Писториус. "Германия берет на себя ответственность. И Германия берет на себя роль лидера", – подчеркнул он.

Глава Минобороны ФРГ подтвердил намерение Берлина разместить бригаду бундесвера в Литве. Согласно планам, которые должны быть доработаны до конца года, Германия дислоцирует в Литве на постоянной основе 4000 немецких военнослужащих вместе с семьями. "Мы разместим их в Литве, как только будет готова необходимая инфраструктура", – сообщил Писториус.

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