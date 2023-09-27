Писториус обещает странам Балтии защиту от российской угрозы

 
Сергей Ромашенко
Deutsche Welle
Borisas Pistorius
Borisas Pistorius
ФОТО: AFP / Scanpix

Балтийские страны могут рассчитывать на военную поддержку Германии, заверил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Он вновь резко раскритиковал Россию за войну против Украины.

Союзники Германии по НАТО в балтийском регионе могут быть уверены в том, что она при необходимости окажет им военную поддержку, заявил на конференции по вопросам безопасности, которая проходит в Таллине в среду, 27 сентября, министр обороны ФРГ Борис Писториус. "Германия берет на себя ответственность. И Германия берет на себя роль лидера", – подчеркнул он.

Глава Минобороны ФРГ подтвердил намерение Берлина разместить бригаду бундесвера в Литве. Согласно планам, которые должны быть доработаны до конца года, Германия дислоцирует в Литве на постоянной основе 4000 немецких военнослужащих вместе с семьями. "Мы разместим их в Литве, как только будет готова необходимая инфраструктура", – сообщил Писториус.

Критика войны России против Украины

Борис Писториус вновь заверил Украину в долгосрочной поддержке на фоне российской агрессии. "Мы будем на вашей стороне столько, сколько потребуется", – пообещал он. Глава германского Минобороны предупредил об ужасных последствиях победы президента РФ Владимира Путина в войне против Украины.

"Этот человек презирает международные правила. Путин использует отвратительные, преступные и бесчеловечные методы", – сказал Писториус.

В конференции в Эстонии участвуют представители государств Балтии, а также других стран НАТО и Украины. Борис Писториус выступил на форуме в завершение трехдневного визита в Латвию и Эстонию.

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