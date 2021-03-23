Первым лидером парламентской оппозиции в Сейме будет экс-премьер Литвы

В соответствии с ним, должность лидера оппозиции поочередно будут занимать представители обеих фракций: в течение пяти сессий Сейма Литвы ее будет занимать "аграрий", в течение трех сессий - трудовик.

Глава фракции "аграриев" Аушрине Норкене сообщила, что первый пост лидера оппозиции будет принадлежать их фракции.

"У нас был единственный кандидат - Саулюс Сквернялис", - сказала она.

По словам А. Норкене, эта кандидатура будет утверждена в ближайшее время.

Партнеры по коалиции договорились сотрудничать в парламентской оппозиции, проводить координирующие совещания, согласовывать общую позицию фракций по разным вопросам, законопроекты, повестку дня, сообща осуществлять парламентский контроль, отстаивать права оппозиции в сейме.

У оппозиционного Союза "крестьян" и "зеленых" в сейме 32 парламентария, у Партии труда - 10.