"На встрече обсудим стратегическое партнёрство Литвы и Польши, сотрудничество в оборонной сфере, реализацию инфраструктурных проектов, трансатлантическое сотрудничество, а также ситуацию в Беларуси и России", – сказал министр Г. Ландсбергис.
В 2021 году Литва и Польша будут отмечать 230-летие Конституции Речи Посполитой от 3 мая, тридцатилетие признания независимой Литовской республики и восстановления двухсторонних отношений.
В рамках визита глава МИД также встретится с главой сейма Польши Эльжбетой Витек.
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