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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в понедельник отправится с первым зарубежным визитом в Варшаву, где встретится с польским коллегой Збигневом Рау.
Viktorija Čmilytė-Nielsen, Gabrielius Landsbergis
Viktorija Čmilytė-Nielsen, Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Andrius Ufartas

"На встрече обсудим стратегическое партнёрство Литвы и Польши, сотрудничество в оборонной сфере, реализацию инфраструктурных проектов, трансатлантическое сотрудничество, а также ситуацию в Беларуси и России", – сказал министр Г. Ландсбергис.

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В 2021 году Литва и Польша будут отмечать 230-летие Конституции Речи Посполитой от 3 мая, тридцатилетие признания независимой Литовской республики и восстановления двухсторонних отношений.

В рамках визита глава МИД также встретится с главой сейма Польши Эльжбетой Витек.

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