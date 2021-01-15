Об этом свидетельствует статистические данные, которые агентство BNS получило от компании мониторинга и исследований СМИ Mediaskopas.
Правительство под руководством премьер-министра Ингриды Шимоните дало присягу 11 декабря.
С этого дня до полудня четверга министр А. Дулькис упоминался более чем в пяти тысячах сообщений СМИ.
На втором месте оказалась министр внутренних дел Агне Билотайте, которая получила в три раза меньше внимания.
В первую пятерку также попали министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, министр экономики Аушрине Армонайте, министр окружающей среды Симонас Гентвилас.
Наименьшим вниманием СМИ пока пользовались министр энергетики Дайнюс Крейвис, министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас и министр культуры Симонас Кайрис.
Руководитель по вопросам анализа и решений, связанных с данными, компании Mediaskopas Вилуне Кайрене сказала BNS, что в СМИ в этот период доминировала тема коронавируса, поэтому под увеличительным стеклом оказались министры, непосредственно связанные с контролем над пандемией.
В ходе исследования анализировались 850 источников СМИ в Литве – национальная и региональная пресса, сообщения в интернете и агентствах новостей, новости по радио и телевидению, публицистические ТВ-программы.
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Количество упоминаний в СМИ с 11 декабря по 14 января:
Министр здравоохранения - 5019
Глава МВД - 1652
Глава МИД - 1541
Министр экономики - 1324
Министр окружающей среды - 1113
Министр социальной защиты и труда - 1003
Министр финансов - 693
Министр образования, науки и спорта - 587
Министр транспорта и связи - 570
Министр юстиции - 566
Министр обороны - 554
Министр культуры - 449
Министр сельского хозяйства - 409
Министр энергетики - 315
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