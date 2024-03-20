Первых солдат немецкой бригады Литва примет в апреле

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Krašto apsaugos ministro A.Anušausko ir Lietuvos kariuomenės vado gen.V.Rupšio vizitas Rokantiškių kariniame miestelyje
Krašto apsaugos ministro A.Anušausko ir Lietuvos kariuomenės vado gen.V.Rupšio vizitas Rokantiškių kariniame miestelyje
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

В начале апреля Литва примет первые двадцать солдат немецкой бригады. Ожидается, что к концу года их число увеличится до 150.

По данным Министерства обороны, первые солдаты, прибывшие в Литву, поселятся в Вильнюсе. Они будут отвечать за планирование переброски бригады в Литву и согласование требований к военной инфраструктуре.

К концу года увеличившийся основной элемент штаба будет отвечать и за помощь в переброске немецких солдат на службу в Литву.

После создания военной инфраструктуры на Руднинкском полигоне немецкая бригада будет дислоцирована в Шальчининкском районе. Руднинкский полигон станет местом службы 80 проц. солдат немецкой бригады, остальные будут служить в Рукле.

Летом 2022 года Германия взяла на себя обязательство разместить в Литве воинскую часть размером с бригаду – такое соглашение предусмотрено в коммюнике, подписанном Олафом Шольцем и президентом Гитанасом Науседой.

После долгих обсуждений в декабре прошлого года министры обороны стран подписали план действий по развертыванию бригады. Берлин отправит в Литву 122-й бронетанковый батальон, дислоцированный в Оберфихтахе на юге Германии, и 203-й танковый батальон, дислоцированный в Аугустдорфе на западе Германии.

Всего предполагается перебросить около 5 тыс. солдат и гражданских.

Планируется, что первые подразделения и организационный штаб бронетанковой бригады прибудут в Литву в этом году, а основная часть бригады будет переброшена к 2026 году. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, бригада выйдет на полную боевую готовность в 2027 году.

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