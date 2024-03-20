Первых солдат немецкой бригады Литва примет в апреле

По данным Министерства обороны, первые солдаты, прибывшие в Литву, поселятся в Вильнюсе. Они будут отвечать за планирование переброски бригады в Литву и согласование требований к военной инфраструктуре.

К концу года увеличившийся основной элемент штаба будет отвечать и за помощь в переброске немецких солдат на службу в Литву.

После создания военной инфраструктуры на Руднинкском полигоне немецкая бригада будет дислоцирована в Шальчининкском районе. Руднинкский полигон станет местом службы 80 проц. солдат немецкой бригады, остальные будут служить в Рукле.

Летом 2022 года Германия взяла на себя обязательство разместить в Литве воинскую часть размером с бригаду – такое соглашение предусмотрено в коммюнике, подписанном Олафом Шольцем и президентом Гитанасом Науседой.