Первых солдат немецкой бригады Литва примет в апреле

По данным Министерства обороны, первые солдаты, прибывшие в Литву, поселятся в Вильнюсе. Они будут отвечать за планирование переброски бригады в Литву и согласование требований к военной инфраструктуре.
К концу года увеличившийся основной элемент штаба будет отвечать и за помощь в переброске немецких солдат на службу в Литву.
После создания военной инфраструктуры на Руднинкском полигоне немецкая бригада будет дислоцирована в Шальчининкском районе. Руднинкский полигон станет местом службы 80 проц. солдат немецкой бригады, остальные будут служить в Рукле.
Летом 2022 года Германия взяла на себя обязательство разместить в Литве воинскую часть размером с бригаду – такое соглашение предусмотрено в коммюнике, подписанном Олафом Шольцем и президентом Гитанасом Науседой.
После долгих обсуждений в декабре прошлого года министры обороны стран подписали план действий по развертыванию бригады. Берлин отправит в Литву 122-й бронетанковый батальон, дислоцированный в Оберфихтахе на юге Германии, и 203-й танковый батальон, дислоцированный в Аугустдорфе на западе Германии.
Всего предполагается перебросить около 5 тыс. солдат и гражданских.
Планируется, что первые подразделения и организационный штаб бронетанковой бригады прибудут в Литву в этом году, а основная часть бригады будет переброшена к 2026 году. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, бригада выйдет на полную боевую готовность в 2027 году.