Первые военные немецкой бригады прибудут в Литву в понедельник

По данным ведомства, основную группу управления штаба 45-й бригады Lietuva (Литва) составят более 20 немецких военных. Вместе с солдатами в понедельник в Вильнюс прибудет командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Германии Альфонс Майс.

Первые военные, прибывшие в Литву, поселятся в Вильнюсе и будут отвечать за планирование переброски бригады в Литву и согласование требований к военной инфраструктуре. К концу года увеличившийся основной элемент штаба будет отвечать и за помощь в переброске немецких солдат в Литву.

Как указывает Минобороны, Германия намерена разместить в Литве тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и всеми необходимыми средствами, включая подразделения боевого обеспечения и снабжения.