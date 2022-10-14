"Могу лишь сказать, что первые отремонтированные гаубицы поступили в Украину, и мы будем продолжать эту работу", - сказал BNS министр.

Он опубликовал в Твиттере фотографию военного грузовика с гаубицей, пересекающего литовско-польскую границу.

"PzH 2000, отремонтированные в Литве, возвращаются на поле боя в Украине. Удачи", - написал Анушаускас.

Ранее министр сообщил, что около трети этих гаубиц, предназначенных для Украины, ремонтируются в Литве.

Литовская армия также имеет на вооружении это артиллерийское орудие.