Первые литовские FPV-дроны будут доставлены на склады министерства обороны в пятницу

„В пятницу на наши склады поступят первые литовские дроны. Они будут доставлены в Украину и в Литовскую армию“, - сказал Л. Кащюнас журналистам в среду после встречи с президентом Гитанасом Науседой.

По словам министра, все боевые беспилотники производства пяти литовских компаний будут поставлены как Вооруженным силам Украины, так и Литовской армии до конца этого года.

ELTA напоминает, что в конце июля правительство приняло решение выделить дополнительно 20 млн евро на закупку различных типов боевых дронов и беспилотных самолетов-разведчиков.