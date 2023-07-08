Первые леди Литвы и Польши пообщались с юными творцами в Паланге

Супруги президентов интересовались деятельностью и услугами центра, общались с его руководителями, учениками и их родителями, сообщает Группа по вопросам коммуникации администрации президента.
"У каждого ребенка есть свои способности, а потенциал воспитанников Художественно-образовательного центра, проводящих здесь свои каникулы, огромен. Воспитание этих талантливых детей – настоящий вызов, потому что они невероятно чувствительны, любознательны, упорны и креативны.
Огромная благодарность учителям и родителям за то, что вы посвящаете свое внимание, заботу и время этим исключительно талантливым детям, которые в будущем, несомненно, будут приносить славу Литве", - сказала Д. Науседене.
Первая леди подчеркнула, что с такими талантливыми детьми Литва может гордиться своей культурой, которая дает нам возможность достигать свои ценностные цели, укреплять взаимопонимание, сотрудничать с другими культурами и повышать узнаваемость Литвы в мире.
Общаясь с молодыми музыкантами симфонического оркестра и ансамбля скрипачей Национальной школы искусств имени М. К. Чюрлениса, супруга президента Литвы отметила, что этот центр уникален своей ориентированностью на раскрытие их талантов. Пространства центра сами по себе мотивируют к творчеству, а окружающая природа – море и сосны – создает особую атмосферу для всех видов искусства.
"Рисовать, танцевать, петь или заниматься музыкой – приятное занятие, но стать профессионалом в любом из этих видов искусства – тяжелый труд. Это требует силы воли, постоянной практики и страсти. Я рада, что в Литве есть много детей, которые готовы к этому", - сказала Д. Науседене.
Художественно-образовательный центр Национальной школы искусств имени М. К. Чюрлениса открылся 5 июля 2022 года в реконструированном детском лагере отдыха. Финансирование проекта осуществлялось в рамках инвестиционной программы Европейского союза.
Цель проекта – улучшение условий и качества обучения одаренных и талантливых детей путем обеспечения качественных условий для развития их способностей и навыков в неформальной образовательной среде, а также предоставление возможности осуществлять образовательную деятельность во время летних и других каникул.