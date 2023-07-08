Первые леди Литвы и Польши пообщались с юными творцами в Паланге

Супруги президентов интересовались деятельностью и услугами центра, общались с его руководителями, учениками и их родителями, сообщает Группа по вопросам коммуникации администрации президента.

"У каждого ребенка есть свои способности, а потенциал воспитанников Художественно-образовательного центра, проводящих здесь свои каникулы, огромен. Воспитание этих талантливых детей – настоящий вызов, потому что они невероятно чувствительны, любознательны, упорны и креативны.

Огромная благодарность учителям и родителям за то, что вы посвящаете свое внимание, заботу и время этим исключительно талантливым детям, которые в будущем, несомненно, будут приносить славу Литве", - сказала Д. Науседене.

Первая леди подчеркнула, что с такими талантливыми детьми Литва может гордиться своей культурой, которая дает нам возможность достигать свои ценностные цели, укреплять взаимопонимание, сотрудничать с другими культурами и повышать узнаваемость Литвы в мире.