Первое место в рейтинговой таблице партий занимают социал-демократы

По данным новейшего опроса, за СДПЛ проголосовали бы 18% опрошенных. Примерно столько же сторонников социал-демократов было и в сентябре – 18,8%. Второе место в рейтинговой таблице занимает Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ). В октябре консерваторов поддерживали 9,3 проц. избирателей, в сентябре их было чуть больше – 11,3%.
Третье место занимает оппозиционный Союз демократов "Во имя Литвы". За возглавляемую Саулюсом Сквернялисом партию в октябре планировали голосовать 7,5% респондентов, в сентябре партию поддерживали 5,5% опрошенных.
Далее в рейтинговой таблице – Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ). За возглавляемую Рамунасом Карбаускисом политическую силу в октябре свой голос отдали бы 7,3% респондентов, в сентябре "аграриев" поддерживало столько же избирателей.
За последние несколько месяцев значительно не менялся рейтинг и состоящего в правящей коалиции Движения либералов. В октябре политическую силу, возглавляемую Викторией Чмилите-Нильсен, поддерживали 4,7%, в сентябре – 4,4% респондентов.
Если бы выборы в Сейм состоялись в ближайшее время, за Союз народа и справедливости проголосовали бы 2,7% избирателей, за Партию регионов Литвы и Партию свободы – по 2,4% респондентов, за партию "Свобода и справедливость" – 2,1%, а за Избирательную акцию поляков Литвы – Союз христианских семей – 1,6% опрошенных.
Правда, 10,8% жителей, принявших участие в опросе, заявили, что не пойдут на выборы. Еще 27,4% признались, что не знают, за кого отдать свой голос.
Центр исследований общественного мнения и рынка "Vilmorus" 12-21 октября по заказу Lietuvos rytas провел репрезентативный опрос жителей Литвы, были опрошены 1 003 взрослых жителей Литвы.