Первое место в рейтинговой таблице партий занимают социал-демократы

По данным новейшего опроса, за СДПЛ проголосовали бы 18% опрошенных. Примерно столько же сторонников социал-демократов было и в сентябре – 18,8%. Второе место в рейтинговой таблице занимает Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ). В октябре консерваторов поддерживали 9,3 проц. избирателей, в сентябре их было чуть больше – 11,3%.

Третье место занимает оппозиционный Союз демократов "Во имя Литвы". За возглавляемую Саулюсом Сквернялисом партию в октябре планировали голосовать 7,5% респондентов, в сентябре партию поддерживали 5,5% опрошенных.

Далее в рейтинговой таблице – Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ). За возглавляемую Рамунасом Карбаускисом политическую силу в октябре свой голос отдали бы 7,3% респондентов, в сентябре "аграриев" поддерживало столько же избирателей.