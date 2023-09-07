Первая леди в Киеве: Украинский центр – это отражение усилий сплоченной Литвы

"Было очевидно: какой бы хорошей ни была государственная программа приема беженцев, этого недостаточно, людям нужно пространство, где они могли бы собраться вместе, поговорить, раскрыться и поделиться своим опытом с соотечественниками на своем родном языке. Это послужило отправной точкой для создания Украинского центра", - сказала Д. Науседене.

Д. Науседене рассказала о действующем в Вильнюсе Украинском центре, созданном по инициативе первых леди Литвы и Украины, а также о помощи, которую Литва оказывает украинским гражданам, спасающимся от войны в нашей стране.

В этой сессии саммита приняли участие первая леди Украины Елена Зеленская , а также первые леди и джентльмены Эстонии , Чехии, Словакии, Словении, Израиля и Северной Македонии.

Тема саммита в этом году – "Ментальное здоровье: хрупкость и устойчивость будущего". Д. Науседене приняла участие в сессии "Война и ментальное здоровье", на которой речь шла о массовом воздействии войны на психику человека и общества, посттравматических синдромах, а также о выборе украинцев бороться против идеологии агрессии и жестокости, чем они демонстрируют всему миру силу своего менталитета, говорится в сообщении Группы по вопросам коммуникации офиса президента.

Для того чтобы лучше понять, что нужно гражданам Украины, весной 2023 года Украинский центр совместно с Университетом им. Витаутаса Великого провел исследование потребностей украинцев, проживающих в Литве. Сбор данных проводился во всех регионах нашей страны.

Как указывается в сообщении офиса президента, опрос показал, что в настоящее время наибольший интерес для украинцев представляют возможности изучения языков. Изучение английского и литовского языков было названо в числе основных.

Для украинских граждан также важны культурные потребности: мероприятия, возможность поддерживать связь со своей культурой и языком, сохранение своей идентичности. Люди, принявшие участие в опросе, отметили, что их интересуют возможности получения образования их детьми в Литве, они хотели бы, чтобы у их детей было больше занятий в школах, а они сами выразили большой интерес к возможностям профессионального развития, приобретения новых знаний и навыков.