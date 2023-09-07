Первая леди в Киеве: Украинский центр – это отражение усилий сплоченной Литвы

Тема саммита в этом году – "Ментальное здоровье: хрупкость и устойчивость будущего". Д. Науседене приняла участие в сессии "Война и ментальное здоровье", на которой речь шла о массовом воздействии войны на психику человека и общества, посттравматических синдромах, а также о выборе украинцев бороться против идеологии агрессии и жестокости, чем они демонстрируют всему миру силу своего менталитета, говорится в сообщении Группы по вопросам коммуникации офиса президента.
В этой сессии саммита приняли участие первая леди Украины Елена Зеленская, а также первые леди и джентльмены Эстонии, Чехии, Словакии, Словении, Израиля и Северной Македонии.
Д. Науседене рассказала о действующем в Вильнюсе Украинском центре, созданном по инициативе первых леди Литвы и Украины, а также о помощи, которую Литва оказывает украинским гражданам, спасающимся от войны в нашей стране.
"Было очевидно: какой бы хорошей ни была государственная программа приема беженцев, этого недостаточно, людям нужно пространство, где они могли бы собраться вместе, поговорить, раскрыться и поделиться своим опытом с соотечественниками на своем родном языке. Это послужило отправной точкой для создания Украинского центра", - сказала Д. Науседене.
Для того чтобы лучше понять, что нужно гражданам Украины, весной 2023 года Украинский центр совместно с Университетом им. Витаутаса Великого провел исследование потребностей украинцев, проживающих в Литве. Сбор данных проводился во всех регионах нашей страны.
Как указывается в сообщении офиса президента, опрос показал, что в настоящее время наибольший интерес для украинцев представляют возможности изучения языков. Изучение английского и литовского языков было названо в числе основных.
Для украинских граждан также важны культурные потребности: мероприятия, возможность поддерживать связь со своей культурой и языком, сохранение своей идентичности. Люди, принявшие участие в опросе, отметили, что их интересуют возможности получения образования их детьми в Литве, они хотели бы, чтобы у их детей было больше занятий в школах, а они сами выразили большой интерес к возможностям профессионального развития, приобретения новых знаний и навыков.
Установлено, что каждый пятый ребенок в возрасте до 18 лет нуждается в профессиональной психологической помощи. Участники опроса отмечают потребность в психосоциальных услугах и это соотносится с результатами международного исследования, согласно которому больше всего от войны страдают лица в возрастной группе от 13 до 15 лет.
"Ситуация динамична и изменчива. Раны, нанесенные войной, останутся надолго, но возможность для людей быть вместе, развиваться, получать новые знания – это залог более быстрого восстановления. Украинский центр – хороший пример того, как реагировать на нужды украинцев и помогать им", - сказала Д. Науседене.
Первая леди подчеркнула, что Украинский центр прежде всего создает сильное чувство общности, а это является ключевым фактором для создания системы доверия и поддержки. Особое значение имеет психосоциальная поддержка, включающая в себя психологическую помощь и образовательные мероприятия, которые крайне важны для того, чтобы помочь беженцам справиться с трудностями переселения, лечить эмоциональную боль и заново строить свою жизнь.
"Вся помощь, оказанная Украине, будь то гуманитарная или финансовая, продемонстрировала безграничную консолидацию и решимость литовского общества. Украинский центр – это отражение усилий всей сплоченной Литвы. Мы опираемся на целостный подход в оказании помощи людям, спасающимся от тягот войны и ищущим убежища в нашей стране. Я верю и знаю, что вместе и только вместе мы наконец проснемся от этого ужасного продолжающегося кошмара, который должен остаться воспоминанием, а не травмой, преследующей всю жизнь", - сказала Д. Науседене.
С приветственным словом к участникам третьего Саммита первых леди и джентльменов обратился президент Украины Владимир Зеленский, в качестве гостей в саммите приняли участие государственный секретарь США Энтони Блинкен, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает офис президента.