Как сообщил в пятницу офис президента, это первая публичная онлайн-встреча Зеленской за весь период войны в Украине.

"Жители Литвы поддерживают вашу героическую борьбу. Это пример для нашего народа – вся Литва мобилизовалась и сплотилась. Мы благодарны каждому украинцу, который полон решимости и своим сердцем, действиями защищает то, что для него важно: свою землю, родину, близкого. Весь мир видит вашу героическую борьбу за свободу и права человека", - сказала в беседе Науседене.

По сообщению офиса президента Литвы, в ходе беседы Зеленская от своего имени и от имени всех украинцев поблагодарила Литву за разнообразную помощь - прием военных беженцев, оказанные им социальные и образовательные услуги, эмоциональную поддержку. Она также поздравила литовцев с предстоящим праздником Дня Европы и выразила надежду посетить Литву.

По словам первой леди Украины, дальнейшая помощь и поддержка Украины со стороны Литвы исключительно важны.

Как сказала Зеленская, украинцы увидели, кто на самом деле их друзья. В настоящее время более 50 тысяч бежавших от войны украинцев чувствуют себя в большей безопасности на территории Литвы.

В ходе встречи первые леди Литвы и Украины обсудили создание и развитие Украинского центра в Вильнюсе, который они инициировали. Сейчас ведутся последние работы по его созданию. Это образовательное и культурное пространство будет функционировать как неакадемическое подразделение Университета им. Витаутаса Великого для всей украинской диаспоры Литвы: оно будет включать в себя образовательную, культурную и социальную деятельность.

Долгосрочной целью этого центра является создание института и активная научная деятельность, мобилизация интеллектуального потенциала, культурная дипломатия в Литве и в международном пространстве по представлению Украины, ее культуры и уникальности страны.

Первые леди Литвы и Украины также обсудили гуманитарную ситуацию, возникшую в результате продолжающейся российской агрессии в Украине, дальнейшую помощь и поддержку пострадавшим от войны украинцам в нашей стране, а также интеграцию украинских детей в Литве, улучшение их эмоционального состояния и оздоровление.

В ходе беседы Науседене и Зеленская сошлись во мнении, что важно не только развивать дальнейшую занятость детей и их развитие в летнее время, но и искать возможности приглашать украинских детей из зоны боевых действий в совместные лагеря с литовскими детьми.