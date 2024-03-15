Первая леди Литвы встретилась в Париже с представителями литуанистических школ Франции

В дискуссии "Литуанистическое образование во Франции: вчера, сегодня и завтра" приняли участие представители Парижской литуанистической школы им. Йонаса Пятрошюса, детского клуба "Паукшчяй" Лионского региона и действующего в Страсбурге детского клуба "Гандрюкай", указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.
"Я очень благодарна вам за то, что вы бережно храните связь с Литвой. Литуанистическое образование в литовских общинах и семьях во Франции является важной предпосылкой силы литовской нации. Здесь вас знают как креативных людей, целеустремленных, стремящихся к свободе личностей, способных быстро адаптироваться к любым изменениям. То, что вы заботитесь о преподавании литовского языка, сохранении литовских традиций и поддержании связи с Литвой, очень важно для объединения литовцев во всем мире", - сказала Д. Науседене.
По словам супруги президента, литуанистическое образование в значительной степени зависит от взаимоотношений эмигрантов со своей этнической родиной. Каждое сообщество создает свою систему образования по-своему, адаптируя ее к правовой системе данной страны и потребностям родителей и детей. Д. Науседене также подчеркнула, что очень важно заинтересовать изучением литовского языка, культуры и истории не только детей, но и их родителей, и формировать широкую общину.
"Для литовцев в разных странах мира связь с Литвой – это прежде всего литовский язык. Наш общий язык является предпосылкой литовской идентичности, то есть литовского образа жизни и мышления. Во Франции, как и в других зарубежных странах, проживают литовские эмигранты разных периодов. Я рада, что их объединяет общая литовская идентичность, которую мы стараемся сохранить и передать молодым поколениям", - сказала первая леди Литвы.
Супруга президента призвала использовать все возможности для роста и развития школ, в том числе и финансовые, что особенно актуально для небольших школ, и напомнила, что помимо выделяемого финансирования Литва старается содействовать деятельности учреждений литуанистического образования за рубежом, предоставляя учебные материалы, пособия и художественную литературу.
Кроме того, была создана программа по литуанистическому образованию рекомендательного характера, разрабатывается система самооценки уровня знаний литовского языка. Расширился доступ к цифровым ресурсам для изучения литовского языка. Ежегодно в Литве организуются летние лагеря для детей из литовских диаспор.
Как указывается в сообщении Офиса президента, с 2021 года под патронатом супруги президента проводятся Литуанистические образовательные форумы, и в этом году 15 марта состоится уже четвертый.
Во время первого форума его участники подписали декларацию о важности литуанистического образования для Литовского государства и сохранения литовской идентичности диаспоры. В декларации отмечается стремление к тому, чтобы "число учащихся литуанистических школ в ближайшие четыре года выросло в два раза и к 2030 году охват составил не менее 20 процентов детей диаспоры".
По данным литовских учреждений, в 2022/2023 учебном году в мире насчитывалось около 250 литуанистических учебных заведений, в которых обучалось около 11 тысяч человек.
Деятельность в сфере литуанистического образования за рубежом находится под патронатом супруги президента Литвы Д. Науседене.