Первая леди Литвы встретилась в Париже с представителями литуанистических школ Франции

В дискуссии "Литуанистическое образование во Франции: вчера, сегодня и завтра" приняли участие представители Парижской литуанистической школы им. Йонаса Пятрошюса, детского клуба "Паукшчяй" Лионского региона и действующего в Страсбурге детского клуба "Гандрюкай", указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

"Я очень благодарна вам за то, что вы бережно храните связь с Литвой. Литуанистическое образование в литовских общинах и семьях во Франции является важной предпосылкой силы литовской нации. Здесь вас знают как креативных людей, целеустремленных, стремящихся к свободе личностей, способных быстро адаптироваться к любым изменениям. То, что вы заботитесь о преподавании литовского языка, сохранении литовских традиций и поддержании связи с Литвой, очень важно для объединения литовцев во всем мире", - сказала Д. Науседене.