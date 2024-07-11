Первая леди Литвы в Вашингтоне ознакомилась с условиями лечения раненых военных и ветеранов

По утверждению супруги президента, поддерживая строительство и обустройство таких домов, организация Fisher House Foundation заботится о том, чтобы в кризисное для семьи время все ее члены имели возможность быть вместе и жить максимально нормальной для них жизнью – учиться, работать, ухаживать за больным человеком, обеспечивать ему психологический комфорт.

„Так вы инвестируете не только в будущее солдат и их семей, но и в будущее своей страны и ее вооруженных сил. Вас знают не только в США, но и в Европе – в Германии, в Великобритании, где ваш фонд также создал дома временного проживания для семей военных и ветеранов. Ваша деятельность представляет интерес и для Литвы: мы хотели бы перенять ваш положительный опыт и навести мосты для дальнейшего сотрудничества между Соединенными Штатами Америки и Литвой в организации помощи воинам, пострадавшим в военных конфликтах, и их семьям“, – подчеркнула Д. Науседене.