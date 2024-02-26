Первая леди Литвы приняла участие в международном форуме "Два года несокрушимости: укрепление лидерства украинской общины"

По словам супруги президента, с самого начала войны первая леди Украины Е. Зеленская неустанно демонстрирует исключительное личное лидерство и вносит неоценимый вклад в повышение эффективности "мягкой силы" на международной арене, а президент Украины Владимир Зеленский своим примером героизма вселил в огромное количество людей веру как в победу демократии, так и в силу гражданского сопротивления.

"Эта война приносит огромные геополитические, гуманитарные, социальные, культурные, экологические и экономические потери", - сказала Д. Науседене, попросив участников форума почтить минутой молчания память героев Украины, которые каждый день сражаются и гибнут, защищая фундаментальные права человека, нормы международного права и принципы верховенства права во всем мире.

Первая леди Литвы отметила, что ровно два года назад, 24 февраля 2022 года, агрессор Россия начала полномасштабное вторжение в Украину – жестокую войну, отмеченную чудовищными преступлениями против человечности, которая продолжается и по сей день, говорится в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

По утверждению супруги президента, Украинский центр в Литве и его гуманитарные инициативы создают противовес разрушительным последствиям войны, предоставляя открытую творческую, культурную и гуманитарную платформу для развития мышления и генерирования идей, указывается в сообщении.

"Форум объединяет людей, работающих в разных сферах, и дает им возможность обсудить цивилизационный прогресс, необходимые изменения и стоящие перед будущими лидерами вызовы, затрагивая такие актуальные вопросы, как гражданское общество Украины, его лидеры и их ключевая роль в процессах восстановления Украины и ее евроинтеграции", - сказала Д. Науседене.

Д. Науседене подчеркнула, что участники международного форума – это не только социально активные и ответственные люди, но и коллективная международная сила, члены сообщества, готовые продолжать цивилизованные гуманитарные традиции, воплощать новые инициативы, развивать содержательные связи на академическом уровне и укреплять сеть международного сотрудничества.

По словам первой леди Литвы, для укрепления связей между украинской и литовской общинами необходимо более четко понимать, в чем нуждаются сами украинцы. Поэтому весной 2023 года Украинский центр совместно с Университетом им. Витаутаса Великого начал исследование потребностей украинских граждан, проживающих в Литве. Сбор данных проводился во всех регионах Литвы. Параллельно сотрудники Украинского центра посетили различные муниципалитеты Литвы, чтобы встретиться с местными украинскими общинами и выявить их лидеров.

"Сильные партнеры Украинского центра – действующие в Литве институты культуры стран ЕС, дипломаты, неправительственные организации, все соратники и сторонники – сыграли решающую роль в обеспечении международной и организационной сети центра. Их преданность делу отражает общее стремление наводить мосты и создавать долгосрочные связи для устойчивой и конструктивной работы", - сказала Д. Науседене.

Результаты исследования позволяют позитивно оценивать будущее региональной сети.

Украинский центр стал местом притяжения для украинских граждан, проживающих не только в Вильнюсе, но и в других регионах Литвы. В Украинском центре было организовано более трех тысяч различных мероприятий, в которых приняли участие более 37 тыс. человек.

"Украинские общины, вынужденно покинувшие свою страну из-за жестокой войны и рассеянные по всему миру, имеют потенциал стать активной и интегральной частью Украины. Мы должны помочь Украине укрепить связь между государством и диаспорой, способствовать сохранению национальной идентичности и создать условия для украинской диаспоры, чтобы она могла восстановить свою страну после войны", - сказала Д. Науседене, подчеркнув необходимость укрепления будущих лидеров Украины.