Первая леди Литвы на открытии школы в Сувалках: Литва там, где есть литовцы

В своей приветственной речи первая леди приветствовала возможность встретиться с теми, кто бережно хранит и развивает литовскую идентичность на земле, которая свидетельствует о богатом прошлом Великого княжества Литовского, хранит богатое и дорогое для всех нас литовское культурное наследие, и где живут литовцы, которые лелеют свою литовскую идентичность, передают ее из поколения в поколение и поддерживают тесную связь со своей Родиной, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.
"Инициативы, объединенные усилия литовской диаспоры в Польше и поддержка литовских властей позволили сегодня открыть двери Сувалкской литовской школы. Это наше общее достижение и инвестиция в будущие возможности детей. Литуанистическое образование дает детям и молодым людям возможность глубже узнать и понять свои корни, открывает перед ними более широкий выбор, побуждает их связывать свое будущее с Литвой. Молодые представители нашей диаспоры, владеющие литовским языком, получают доступ к уникальным стажировкам, стипендиям, учебным программам и другим возможностям, которые предлагает наша страна", - сказала Д. Науседене.
Супруга президента подчеркнула, что школа – это не только архитектурное сооружение, особое значение имеет ее содержание, создаваемое ею культурное и интеллектуальное пространство.
Д. Науседене выразила надежду, что Сувалкская литовская основная школа станет началом формирующегося в Сувалках литовского культурно-образовательного центра.
Центра, который будет воспитывать преданных Литве людей, которые будут участвовать в решении важных для Литовского государства вопросов и создании его будущего, указывается в сообщении.
"Благодаря активной литовской общине в Польше Сувалкский регион стал прочным связующим звеном, способствующим укреплению добрососедских отношений между Литвой и Польшей. В условиях сегодняшних вызовов наше единство является как никогда важным и служит основой для укрепления давней дружбы между нашими странами", - сказала Д. Науседене.
Первая леди напомнила, что именно сегодня в Литве отмечается 250-я годовщина со дня создания Эдукационной комиссии.
Эта комиссия была польско-литовским государственным ведомством по вопросам образования и науки, она считается первым светским министерством просвещения в Европе.
Задачей Комиссии было взять в свои руки управление системой образования и реформировать ее, возродить страну посредством просвещения молодежи, а целью – всеобщее и обязательное обучение детей всех сословий.
По словам Д. Науседене, это очень ценная часть истории обоих государств, которая оказала влияние на дальнейшее развитие истории.
"Я искренне благодарю вас за личный пример того, что Литва находится там, где есть литовцы, в сердце которых живет любовь к Родине, которые дорожат своей идентичностью и понимают необходимость ее укрепления. Спасибо вам за то, что вы дорожите своей связью с Литвой. Литуанистическое образование в литовских общинах и семьях по всему миру является крайне важным условием силы литовской нации и гражданской силы Литвы, источником гражданственности и патриотизма, который вдохновляет и обязывает всех нас. Это очень важно не только для вас, но и для всей Литвы. Это особенно актуально и в контексте сегодняшних геополитических вызовов", - сказала супруга президента.
Офис президента напоминает, что в настоящее время с учетом открывшейся школы в Польше действуют 5 формальных и 3 неформальных литуанистических учебных заведения.
Деятельность в сфере литуанистического образования за рубежом находится под патронатом супруги президента Литвы Д. Науседене.