Первая леди Литвы: мы должны вернуть каждого насильно вывезенного украинского ребенка

Обращаясь к участникам мероприятия, Д. Науседене подчеркнула, что гуманистическое мироустройство немыслимо без обеспечения безопасности, прав и благополучия украинских детей, однако мир видит, что все больше украинских детей становятся жертвами военной агрессии и преступлений России против будущего Украины. Война делает детей жертвами, которыми они не могли и не должны были стать, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации офиса президента.
По утверждению Д. Науседене, демократический мир должен сделать все, чтобы остановить развязанную Россией войну, из-за которой украинские дети гибнут, получают увечья, подвергаются физическому, моральному и идеологическому насилию, лишаются права на безопасную окружающую среду, полноценное образование, социальное обеспечение, они вынуждены покинуть свои дома, Родину, их разлучают с семьей.
"Когда детей усилиями оккупационных или политических структур насильно депортируют во враждебную страну или вынуждают менять свою национальную идентичность на оккупированных территориях, это означает, что мы имеем дело с цивилизационным регрессом – рабством в XXI веке. Мы должны это остановить, мы должны вернуть каждого насильно вывезенного ребенка, а также должны добиваться строгой ответственности за эти преступления", - сказала Д. Науседене.
По словам первой леди, украинских детей продолжают насильно принимать в российское гражданство, их подвергают насильственному усыновлению. Таким образом стираются личность и идентичность, предпринимаются попытки превратить украинских детей в людей, у которых нет своего прошлого, своих корней, своей семьи.
Супруга президента Литвы напомнила, что Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине, созданная Советом ООН по правам человека, представила доклад, в котором указано, что более 16 тысяч украинских детей были незаконно депортированы в Россию.
"Мы не можем потерять ни одного ребенка, потому что за каждой цифрой стоит судьба человека и его семьи, а вместе с тем и будущее всей Украины и Европы. Будущее всего цивилизованного мира. Мы не должны оставаться равнодушными к положению украинских детей как в России, так и на оккупированных Россией территориях Украины. Несопровождаемые и разлученные дети становятся уязвимыми, они рискуют попасть в сети незаконной торговли людьми, подвергнуться различным формам эксплуатации", - сказала Д. Науседене.
Как указывается в сообщении Президентуры, супруга президента обратила внимание на то, что 87 проц. детей, приехавших в Литву, живут вместе с людьми своей национальности – в семьях бабушек и дедушек, родственников, друзей, таким образом взрослые прежде всего стремятся создать для них безопасную, более привычную среду. Все дети могут получить необходимую им социальную помощь и медицинские услуги. С самого начала войны Литва обеспечила прибывшим несовершеннолетним украинцам право получать образование: как дистанционно в украинских школах, так и в школах Литвы.
"Конечно, несмотря на то, что они находятся в безопасных странах, внезапная смена обстановки, потрясения войны и различные травмы отразились на психосоциальном здоровье и благополучии украинских детей. Поэтому наш общий долг – продолжать оказывать им всестороннюю помощь, реагировать на их нужды, обеспечить безопасное детство и будущее", – подчеркнула Д. Науседене.