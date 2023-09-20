Первая леди Литвы: мы должны вернуть каждого насильно вывезенного украинского ребенка

Супруга президента Литвы напомнила, что Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине, созданная Советом ООН по правам человека, представила доклад, в котором указано, что более 16 тысяч украинских детей были незаконно депортированы в Россию.

"Мы не можем потерять ни одного ребенка, потому что за каждой цифрой стоит судьба человека и его семьи, а вместе с тем и будущее всей Украины и Европы. Будущее всего цивилизованного мира. Мы не должны оставаться равнодушными к положению украинских детей как в России, так и на оккупированных Россией территориях Украины. Несопровождаемые и разлученные дети становятся уязвимыми, они рискуют попасть в сети незаконной торговли людьми, подвергнуться различным формам эксплуатации", - сказала Д. Науседене.