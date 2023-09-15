"Переживет ли Россия 2024 год?" Этот вопрос обсудят на конференции в Вильнюсе

"Леонидас Донскис был бы в ужасе от той России, которую мы наблюдаем сегодня. Он никогда не сомневался в преступности путинского режима, хотя в то время, когда он ушел из жизни, мысль о возможности полномасштабной агрессивной войны в Украине и осуждении политических оппонентов на сроки вплоть до 25 лет показалась бы многим нелепой. У Леонидаса Донскиса было множество русских друзей в «другой России», большая часть которой сейчас либо покинула страну, либо томится в тюрьмах. У меня нет никаких сомнений, что он принял бы самое активное участие в дискуссиях во время грядущей конференции", – говорит Роберт ван Ворен, профессор Университета Витовта Великого.