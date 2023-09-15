"Переживет ли Россия 2024 год?" Этот вопрос обсудят на конференции в Вильнюсе

"Леонидас Донскис был бы в ужасе от той России, которую мы наблюдаем сегодня. Он никогда не сомневался в преступности путинского режима, хотя в то время, когда он ушел из жизни, мысль о возможности полномасштабной агрессивной войны в Украине и осуждении политических оппонентов на сроки вплоть до 25 лет показалась бы многим нелепой. У Леонидаса Донскиса было множество русских друзей в «другой России», большая часть которой сейчас либо покинула страну, либо томится в тюрьмах. У меня нет никаких сомнений, что он принял бы самое активное участие в дискуссиях во время грядущей конференции", – говорит Роберт ван Ворен, профессор Университета Витовта Великого.
Леонидас Донскис
По мнению организаторов, Россия находится на перепутье. За последние два десятилетия страна, пусть не полноценно демократическая, но все же находившаяся на пути к европейской интеграции, превратилась в неототалитарное государство, терроризирующее собственное население и проводящее чрезвычайно агрессивную политику в отношении своих соседей, которые, по мнению России, находятся в сфере ее влияния, либо, что еще хуже, якобы не имеют права на существование. Под управлением Путина Россия стала крупнейшей угрозой миру на всей планете, в которой видна смесь имперских амбиций дореволюционной России и Советского Союза. Несмотря на заявления о восстановлении былого величия, признаки грядущего краха империи проявляются все чаще.
Какие шаги должны быть сделаны для того, чтобы Россия перестала запугивать своих соседей? Как помочь народу Российской Федерации в построении демократического государства (или государств), действующего в соответствии с международным правом? Как добиться того, чтобы виновные в преступлениях, совершенных в Украине и других странах, подвергшихся нападениям, предстали перед судом? Ответы на эти вопросы эксперты будут искать 21 сентября. Подробные темы обсуждения можно посмотреть в программе мероприятия.
На конференции "Переживет ли Россия 2024 год?" соберутся дипломаты, эксперты по безопасности, общественные деятели, журналисты и правозащитники из США, Финляндии, Нидерландов, Великобритании, Италии, Литвы, Кипра, Дании, Украины и России.
Роберт ван Ворен
"Название конференции в этом году носит провокационный характер, это наш сознательный выбор. Мы ясно понимаем, что отношения с сегодняшней Россией — это не вопрос политики сдерживания. Хватит. Преступному режиму в стране пора прекращать существование, а будущая Россия должна перестать быть угрозой для своих соседей и остального мира. Последняя империя в мире должна быть деколонизирована. Как именно — станет предметом дискуссии 21 сентября, в годовщину ухода выдающегося литовца Леонидаса Донскиса", – сказал Роберт ван Ворен, организатор конференции и директор Исследовательского центра демократического развития имени Андрея Сахарова.
Организаторы обращают внимание на то, что в отличие от предыдущих конференций, эта не будет транслироваться в сети и пройдет исключительно в очном формате.
Язык конференции — английский, вход, как всегда, бесплатный, однако надо зарегистрироваться на мероприятие.
По завершении конференции участники приглашаются на концерт, посвященный памяти Леонидаса Донскиса, в котором примут участие виолончелист Юстас Куликаускас (Литва) и эксперт по России и концертирующая пианистка Сара Кромбах (Нидерланды).