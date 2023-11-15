"Перерыв после Холодной войны закончен": Nordic Council включается в политику безопасности, это касается и стран Балтии

"И в этом мире нам, Северным странам, очень важно держаться вместе. И даже если сейчас мы озабочены двумя войнами, мы все равно должны быть в состоянии заниматься другими глобальным региональным национальным проблемам. И, конечно, изменение климата должно быть в центре внимания", - отметила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

В фокусе - две войны в Европе и на Ближнем Востоке, угрожающие демократии. Украина и Израиль — две демократических страны, подвергшиеся террористическим атакам с стороны России и боевиков ХАМАС, соответственно. Как сказал ранее в обращении к нации президент США Байден, президента Путина и террористов ХАМАС объединяет желание полностью уничтожить демократию в соседнем государстве.

Неспокойный мир требует сосредоточения внимания на безопасности в Северном регионе, подчеркивают в Совете. На минувшей сессии эта тема стала основной, а еще - переход на зеленую экономику и участие молодежи в развитии демократии, находящейся под угрозой автократий.

"Членами Северного совета движет прежде всего стремление сделать Северный регион таким, в котором люди хотят жить и работать", - говорится на его сайте. В числе привычных сфер: законодательство, труд, инклюзия, культура, энергетика, борьба с изменениями климата.

На год приходятся две сессии - основная и тематическая, в промежутках заседают комитеты. На тематическую весной собираются премьеры-министры, ответственные за исполнения решений ( Nordic Council of Ministers ). Затем, осенью на основной сессии парламентариев они выступают с отчетом. Ее участники принимают рекомендательные решения.

The Nordic Council (Северный совет) – основанный в 1952 году консультативный орган для сотрудничества стран Северной Европы . Их представляют 87 парламентариев, номинированные партийными группами. По двадцать - от Норвегии, Исландии, Швеции, и еще семь от Исландии.

В своей речи перед участниками сессии Северного совета приглашенный на заседание генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил: "Перерыв в политике безопасности после Холодной войны закончен, на фоне усиливающегося соперничества великих держав, войны в Европе и новой войны на Ближнем Востоке, где мы видим ужасающие человеческие страдания”.

Он подчеркнул, что "единственная область, в которой Северный совет исторически не играл роли, — это политика обороны и безопасности. Мы не обсуждали это здесь, потому что выбрали разные пути. Теперь это изменилось", - отметил Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что сейчас важно избежать расширения конфликта на Ближнем Востоке, и что война Израиля и ХАМАС не должна привести к ослаблению поддержки Украины, ведь тогда РФ оккупирует ее территории.