"Перерыв после Холодной войны закончен": Nordic Council включается в политику безопасности, это касается и стран Балтии

Неспокойный мир требует сосредоточения внимания на безопасности в Северном регионе, подчеркивают в Совете. На минувшей сессии эта тема стала основной, а еще - переход на зеленую экономику и участие молодежи в развитии демократии, находящейся под угрозой автократий.
В фокусе - две войны в Европе и на Ближнем Востоке, угрожающие демократии. Украина и Израиль — две демократических страны, подвергшиеся террористическим атакам с стороны России и боевиков ХАМАС, соответственно. Как сказал ранее в обращении к нации президент США Байден, президента Путина и террористов ХАМАС объединяет желание полностью уничтожить демократию в соседнем государстве.
"И в этом мире нам, Северным странам, очень важно держаться вместе. И даже если сейчас мы озабочены двумя войнами, мы все равно должны быть в состоянии заниматься другими глобальным региональным национальным проблемам. И, конечно, изменение климата должно быть в центре внимания", - отметила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Чем обычно занимался Nordic Council
The Nordic Council (Северный совет) – основанный в 1952 году консультативный орган для сотрудничества стран Северной Европы. Их представляют 87 парламентариев, номинированные партийными группами. По двадцать - от Норвегии, Исландии, Швеции, и еще семь от Исландии.
На год приходятся две сессии - основная и тематическая, в промежутках заседают комитеты. На тематическую весной собираются премьеры-министры, ответственные за исполнения решений (Nordic Council of Ministers). Затем, осенью на основной сессии парламентариев они выступают с отчетом. Ее участники принимают рекомендательные решения.
"Членами Северного совета движет прежде всего стремление сделать Северный регион таким, в котором люди хотят жить и работать", - говорится на его сайте. В числе привычных сфер: законодательство, труд, инклюзия, культура, энергетика, борьба с изменениями климата.
Новая роль Nordic Council – в сфере безопасности
Последняя основная сессия, по сути, стала исторической с точки зрения повестки, поскольку вопрос безопасности возглавил ее.
В своей речи перед участниками сессии Северного совета приглашенный на заседание генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил: "Перерыв в политике безопасности после Холодной войны закончен, на фоне усиливающегося соперничества великих держав, войны в Европе и новой войны на Ближнем Востоке, где мы видим ужасающие человеческие страдания”.
Он подчеркнул, что "единственная область, в которой Северный совет исторически не играл роли, — это политика обороны и безопасности. Мы не обсуждали это здесь, потому что выбрали разные пути. Теперь это изменилось", - отметил Столтенберг.
Генсек подчеркнул, что сейчас важно избежать расширения конфликта на Ближнем Востоке, и что война Израиля и ХАМАС не должна привести к ослаблению поддержки Украины, ведь тогда РФ оккупирует ее территории.
"Инвестиции в безопасность Украины – это также инвестиции в нашу безопасность. Если Путин победит в Украине, это будет трагедией для украинцев. Но это также опасно для нас. Это сделает нас более уязвимыми. Послание Путину и другим авторитарным лидерам будет заключаться в том, что если они применят военную силу, они получат то, что хотят. В частности, Китай внимательно следит за событиями. То, что происходит сегодня в Европе, завтра может произойти в Восточной Азии", - сказал он.
Также генсек призвал Северные страны не повторить в торговле с Китаем ту же ошибку, которую допустили с Россией. До полномасштабной войны РФ была поставщиком 40% газа для ЕС и могла использовать его как оружие.
Столтенберг традиционно призвал страны тратить на оборону больше и напомнил, что минимальное обязательство – это 2% ВВП: "В более опасном мире мы должны инвестировать больше".
Ожидается, что вскоре в НАТО должны оказаться все страны Северной Европы. После полномасштабного вторжения России в Украины прошлой весной нейтральные Финляндия и Швеция подали свои заявки на членство в Альянсе. Финляндия стала членом НАТО 4 апреля этого года, а Швеция все еще ожидает ратификации своего протокола парламентами Турции и Венгрии.
"Членство Финляндии и Швеции в НАТО укрепит нашу безопасность. Мы находимся в эпицентре новой, исторической ситуации. Она открывает путь к более тесному сотрудничеству и в рамках общей обороны, и в сфере социального обеспечения, и в области готовности к чрезвычайным ситуациям", - сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
Он также отметил, что Норвегия хотела бы укрепить сотрудничество по поддержке гражданской инфраструктуры для принимающей силы НАТО страны.
"Критически важная инфраструктура, логистика и снабжение, как военное, так и гражданское, должны, по возможности, оцениваться в североевропейском контексте", - заявил Гар Стере.
Он отметил, что Швеция и Финляндия выразили желание более тесного сотрудничества между странами в целях повышения безопасности. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо указал на возможность проведения большего количества совместных кризисных учений и тренировок, а также - создание общих резервных запасов и североевропейской сети по обеспечению готовности к поставкам.
Североевропейский воздушный щит
Чтобы противостоять угрозе с стороны России, Северные страны ранее решили усилить военное сотрудничество. В марте 2023 года командующие ВВС Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии одобрили декларацию об объединении своих сил противовоздушной обороны, чтобы действовать как единые крупные военно-воздушные силы, защищающие Северную Европу.
"Конечная цель состоит в том, чтобы иметь возможность беспрепятственно действовать вместе как одна сила путем разработки североевропейской концепции совместных воздушных операций на основе уже известной методологии НАТО", - сообщили в Вооруженных Силах Дании.
Их намерение, которое не обозначено срокаvb, включает "интегрированное командование и контроль", что обычно означает совместное использование штабов, сетей связи, радиолиний; также оперативное планирование и исполнение (совместных миссий - Delfi); гибкое и устойчивое развертывание ВВС, что предполагает совместное использование авиабаз друг друга.
Также эти страны намерены совершать "совместное наблюдение за воздушным пространством". А это, вероятно, означает совместное использование самолетов ДРЛО (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения), патрулирование воздушного пространства. Кроме этого, они будут проводить совместную подготовку, тренировки и учения.
По данным справочника The Military Balance 2023 на начало этого года, на вооружении Норвегии было 37 истребителей F-35A, у Дании - 44 F-16 и 6 F-35. Финляндия имела 62 самолета F/A-18 Hornet, а у Швеции - 98 самолетов Gripen.
Также, по данным Reuters, Финляндия заказала 64 F-35, и Дания - еще 27 F-35.
Страны Балтии - часть Северного фронта НАТО
Сотрудничество Северных стран внутри НАТО создает серьезные проблемы для России, поскольку заставляет ее растягивать силы, ослабляя наступательный потенциал возле стран Балтии. Россиянам приходится передислоцировать силы армии и Воздушно-космические силы вдоль финской границы, для чего они задействовали Северный военный округ. Об этом сказал ранее Delfi доктор Филип Карбер, бывший внешний советник премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и генсека НАТО Вернера.
Северный фронт НАТО включает страны Балтии, так что значение присоединения Финляндии и Швеции для них нельзя недооценивать:
"До этого, три страны Балтии имели относительно небольшую стратегическую глубину и единственным способ их сухопутной поддержки был очень узкий коридор - Сувалкский коридор между Калининградской областью и Беларусью, который все больше сужается по мере того, как россияне развертывают силы и наращивают как в Калининграде, так и в западной части Беларуси”.
Карбер также подчеркнул, что Финляндия в сочетании с Эстонией, по сути, доминирует в устье Балтийского моря, ведущего в Санкт-Петербург.
"Поэтому вместо предыдущих военных игр россиян, которые предполагали, что они берут часть Балтийского флота из Санкт-Петербурга и часть флота, дислоцированного в Калининграде, объединяют эти два элемента и получают доминирующий флот, чтобы иметь возможность изолировать страны Балтии, например, устроить блокаду, теперь они могут быть отрезаны из-за узкой горловины между Финляндией и Эстонией”, - отметил военный аналитик.
Важное значение и у Швеции, которая добавляет стратегическую глубину.
"Это значит, что не только ее военно-морские силы могут присоединиться к польским и обеспечить доминирующее военно-морское присутствие и позицию в Балтийском регионе, что, кстати, подкрепится, если блокировать пролив между Финляндией и Эстонией. Но самое главное - это вклад шведских ВВС, которых нет у стран Балтии", - сказал он.
Шведские истребители увеличат размер авиационного флота НАТО, а шведские авиабазы могут принимать самолеты НАТО из любой страны.
Это значительно усилит противовоздушную оборону стран Балтии, для которых НАТО согласовало ротационную модель ППО на саммите в середине июня.
Сейчас страны Балтии добиваются от НАТО повышения уровня миссии воздушной полиции до мандата противовоздушной обороны, который будет включать в себя больше истребителей и систем ППО.