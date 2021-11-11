"Слишком много нас начали пугать пятым пакетом. На этот пятый пакет, Роман Александрович (обращаясь к премьер-министру Беларуси Роману Головченко. — Прим. Zerkalo.io), вам было поручение: мы им прощать ничего не должны", — заявил Лукашенко.

Позже он обозначил перспективы ответной реакции на введение санкций.

"Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться — ни перед чем", — отметил Лукашенко.

Он также напомнил, что через Беларусь идет транснациональный магистральный экспортный газопровод "Ямал — Европа", "причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились" (отметим, что единственным владельцем белорусского участка газопровода "Ямал — Европа» является российская компания "Газпром". — Прим. Zerkalo.io).

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить. Но это их дело. Закроют — пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, „непереваримые“ и „неприемлемые“ для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад", — заявил он.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Евросоюз может ввести новые санкции против Беларуси. Они будут направлены в отношении порядка 30 белорусских физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел Владимира Макея и компанию "Белавиа".