Перед лицом угроз этого вопроса об армии избежать не удастся: пример должна показать элита

И это не просто служба – если хочешь (или у тебя есть теоретическая возможность) руководить страной, т.е. когда-то получить трон, сначала надо научиться этому – профессия военного исторически это самый логичный путь. И во всех странах начало военной карьеры – звание лейтенанта, которое надо получить, т.е. доказать, что ты его достоин, даже если ты не планируешь в будущем стать военным.

Но есть еще один общий знаменатель – почти все дети королевских семей служат в армии. Это касается детей монархов Великобритании, Испании, Нидерландов, Норвегии, Дании, Швеции.

Поэтому если в Литве в последние три или даже 10 лет постоянно подчеркивают угрозы, с ними связана важность обороны страны, говорят о повышении бюджета на оборону, увеличении числа призывников, профессиональных военных и офицеров, то неизбежно должны поднимать два основных вопроса – пример и лидерство. В ближайшие годы это станет более существенным. Почему?

Такой принцип касается не только представителей королевских семей, но и детей некоторых политиков, детей тех, кто принимает решения, особенно в тех странах, которые напрямую с момента основания сталкиваются с экзистенциальными угрозами, например, Израиль. Там без службы в армии сложно добиться карьеры или руководящего поста, а дети политиков, претендующих на высокие посты, должны отвечать более высоким критериям – надеются, что они станут офицерами.

В законе отмечено, что структура армии дополнена новым соединением – пехотной дивизией. При ее расширении будет учреждена и новая военная единица – артиллерийский полк, а имеющиеся части реформируют: инженерный батальон полковника Юозаса Виткуса – в инженерный полк полковника Юозаса Виткуса, батальон ВО ВВС – в полк ВО ВВС.

Это максимальное количество военных, рядовых, офицеров, призывников и воинов, которых одновременно в мирное время может содержать армия.

Каждые несколько лет уточняют максимальное количество военных. Весной этого года его увеличили с 20 800 до 29 300.

С одной стороны, когда много говорят об угрозах безопасности, о необходимости увеличить расходы на оборону, нередко ограничиваются замечаниями: говорят о процентах, о миллионах и миллиардах, покупках, призывниках, числе других военных.

Дивизия будет дополнена танковым батальоном, хотя по сути уже началась реформа части – с 2027 г. гусарский батальон им. Короля Миндаугаса будет реформирован в гусарский танковый батальон им. Короля Миндаугаса. Подчеркивают, что необходимые для расширения системы вооружения уже заказаны.

Но все эти реформы связаны с деньгами, которые нужны на покупки, инфраструктуру, технику, оружие и содержание всего этого. Но не менее важно понять, что все части, их вооружение, техника, инфраструктура – все это ненужная груда металла и бетона, если за ними не стоят люди.