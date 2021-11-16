"Эта беседа вызвала у всех нас удивление, не только у нас, но, я думаю и у немецких коллег", – заявил Ж. Павилёнис во вторник журналистам в Сейме.
"Еще в пятницу вместе с действующим кандидатом в лидеры ХДС (Христианско-демократического союза) Норбертом Рёттгеном мы подписали заявление, в котором недвусмысленно говорится, что А. Лукашенко является преступником и его необходимо судить", - сказал литовский парламентарий.
По его словам, официальная позиция Германии по вопросу нелегальной миграции на границах Литвы, Польши и Латвии с Беларусью была изложена на заседании Совета министров иностранных дел Евросоюза в понедельник.
Тогда министры решили ужесточить санкции в отношении режима в Беларуси.
"Сейчас собираются доказательства, пришиваются к делу и виновные будут названы. Вот официальная позиция Германии. Я очень надеюсь, что так и будет", – добавил он.
Глава КИД Сейма назвал звонок А. Меркель личной инициативой, противоречащей линии ЕС.
"Любой раскол в ЕС поможет автократическим режимам продвигать собственный нарратив, который мы слышим каждый день. Наше единство - единственное, что может защитить нас от таких кризисов, ясно дав понять, кто виноват. А виноват А. Лукашенко, стоящий за ним В. Путин, как ранее ясно и заявляла г-жа А. Меркель, и, честно говоря, и другие автократические режимы, тот же Китай, который постоянно прикрывает эти действия в Организации Объединенных Наций", – сказал Ж. Павилёнис.
По его словам, в США негативно смотрят на разговор А. Меркель с А. Лукашенко.
По словам депутата Сейма, в четверг в Литву прибудет заместитель госсекретаря США Энтони Блинкена по вопросам демократии Узра Зея. С ней будет обсуждаться ситуация с нелегальной миграцией.
В понедельник вечером стало известно, что Лукашенко и Меркель провели телефонные переговоры о нелегальных мигрантах на границах Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией и обсудили пути выхода из кризиса.
До сих пор западные лидеры принципиально не взаимодействовали с Лукашенко, потому что президентские выборы 2020 года в Беларуси были недемократическими, а их результаты - сфальсифицированными.
Тысячи мигрантов в последние месяцы пытались попасть в Польшу, Литву и Латвию, входящие в ЕС, через границу с Беларусью. Напряженность на границе резко возросла на прошлой неделе, когда там собралось несколько тысяч мигрантов. Они продолжают пытаться прорваться через пограничные ограждения.
Брюссель и правительство Литвы обвиняют минский режим в организации миграционных потоков и называют такие действия гибридной агрессией в ответ на предыдущие блокирующие санкции против Беларуси за репрессии оппозиции после прошлогодних президентских выборов.
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