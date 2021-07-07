"Это еще раз показывает, что Александр Лукашенко пытается закрыть себе все пути на Запад искусственно, не имея никаких полномочий народа. Литовцы - народ, который, наверное, первый прокладывает белорусам пути в Европу, к человеческой жизни, но, видимо, эти принципы неприемлемы", - сказал парламентарий в среду BNS.

По его словам, КИД Сейма в пятницу проведет заседание, на котором обсудит позиции вместе с Министерством иностранных дел (МИД).

"Я, в свою очередь, со вчерашнего дня согласую определенные позиции с председателями КИД других наших союзников, чтобы до отъезда нашего министра в Брюссель и поднятия этих вопросов была и политическая позиция парламентов", - сказал Ж. Павилёнис.

Он пока отказался раскрыть содержание этих бесед, однако результаты и общая позиция должны появиться еще на этой неделе.

"Я очень хочу, чтобы это было на текущей неделе, чтобы было политическое основание - сигнал солидарности и поддержки Литвы от парламентов, чтобы министр мог на административном уровне просить правительство о вполне конкретных мерах солидарности", - заметил он.

В пятницу также планируется выездное заседание КИД и Комитета по национальной безопасности и обороне на границу.

По словам Ж. Павилёниса, в связи с наплывом мигрантов ожидается помощь от западных партнеров в плане переговоров со странами, откуда едут мигранты, а также ожидается помощь институций Евросоюза.

МИД Беларуси во вторник сообщил, что сокращает персонал посольства Литвы до минимума, пока не будут прекращены "недружественные, нагнетающие конфронтацию инициативы Литвы в отношении Беларуси".

Персонал посольства сокращается до одного консульского работника и трех технических и административных работников.

МИД Литвы утверждает, что готовит ответные меры для Беларуси.