"Мы призываем грузинов объединиться, чтобы политическими способами решить возникающие в последнее время проблемы, а не предпринимать применяемую другими тактику, которая вредит интересам жителей Грузии", - говорится в совместном заявлении.

Его в пятницу обнародовали главы комитетов по иностранным делам нескольких зарубежных государств, в том числе - председатель КИД Сената СШАФ Роберт Менендез, председатель КИД Бундестага Германии Норберт Рёттиген, глава КИД Палаты общин Соединенного Королевства Том Тугендхэт.

Заявление вместе с Ж. Павилёнисом подписали и балтийские коллеги - глава КИД парламента Эстонии Марко Микельсон и председатель КИД Сейма Латвии Рихард Колс, председатель КИД Сейма Польши Марец Кухцинский, председатель Комитета по иностранным делам, обороне и безопасности сената Чехии Павел Фишер.

В этом заявлении говорится, что "вторжение в офис крупнейшей оппозиционной партии Грузии - Единого национального движения - с целью ареста его председателя Никанора Мелии показали уязвимость демократии и свободы в Грузии".

Как говорится в документе, "насилие несовместимо со стремлениями правительства Грузии и противоречит соглашению правительства и оппозиции от 8 марта 2020 года, которое поддержали послы Евросоюза и США в Тбилиси".

Глава КИД Сейма Литвы ездил в Грузию на прошлой неделе, его высказывания на пресс-конференции вместе с оппозиционными политическими силами вызвали возмущение правящих кругов Грузии.

Назначенный премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал высказывания Ж. Павилёниса после этой пресс-конференции "неприемлемыми и оскорбительными".

Новостной портал civil.ge писал, что на пресс-конференции Ж. Павилёнис сказал, что арест лидера оппозиции Н. Мелии должен получить международный ответ и вероятные санкции.

Ранее, комментируя BNS свой визит в Грузию, Ж. Павилёнис отмел претензции, утверждая, что его стремление посадить стороны конфликта за стол переговоров не должно обидеть ни одну сторону.

В Грузии в последнее время усилился политический кризис, возникший после парламентских выборов в прошлом году, когда из-за планов правящих арестовать лидера оппозиции Н. Мелию подал в отставку прежний премьер Георгий Гахария.

Предупреждения Тбилиси сделали и некоторые союзники Грузии на Западе.