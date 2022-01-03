"После года работы покидаю пост председателя КИД Сейма. Ухожу в отставку по требованию своей партии", - сказал политик в понедельник порталу Delfi.
"Покидаю пост, потому что политика - это командная работа, и иногда приходится отступить ради общей цели. Я был выдвинут этим политическим сообществом, получил его поддержку как политик и был назначен на эту должность. Было бы бесчестно не подчиниться его решению. Буду стараться, чтобы внешняя политика Литвы была солидной, единой, чтобы ее не трепало от институциональных или партийных разногласий", - сказал он.
21 декабря фракция предписала Павилёнису покинуть должность до 3 января.
Это было сделано после критики Павилёниса в адрес правительства из-за того, что не удалось остановить транзит удобрений "Беларуськалия" через Литву, невзирая на вступившие в силу санкции США для этого белорусского предприятия.
У себя в Facebook Павилёнис выразил надежду, что вопрос об удобрениях "Беларуськалия", вызвавший этот кризис, в ближайшее время будет решен.
Ранее Павилёнис отказался уходить в отставку с должности, хотя и признал, что ошибался, участвуя в "партийной и институциональной" борьбе.
Несмотря на вступление в силу 8 декабря санкций США для "Беларуськалия", транзит его удобрений через Литву не прекратился, так как предприятие внесло предоплату "Литовским железным дорогам" на несколько месяцев вперед.
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