Павилёнис назначен заместителем председателя Сейма

В ходе тайного голосования за кандидатуру Ж. Павилёниса проголосовал 71 член Сейма, против – 32, воздержались 10 парламентариев.
„Радвиле Моркунайте-Микуленене ушла на новую должность, в правлении Сейма не осталось вице-председателя, который курирует европейские дела, в связи с этим (…) выдвигаю кандидата Жигимантаса Павилёниса, которого не нужно отдельно представлять“, - во время заседания Сейма сказала В. Чмилите-Нильсен.
„Я хочу выразить удовлетворение в связи с тем, что выдвинут такой кандидат, который разбирается в иностранных делах и делах Европы, видимо, лучше всех“, - добавила она.
Ж. Павилёнис, имеющий многолетний опыт в области иностранных дел, подчеркнул важность единства во внешней политике.
„Говоря о политике и оставшихся месяцах, я думаю, что самым важным словом будет единство. Единство, которое мы должны поддерживать во время председательства Венгрии. Этому единству, нашей солидарности, нашей политике придется столкнуться со многими вызовами“, - сказал он.