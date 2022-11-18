За такое постановление в четверг вечером проголосовали 63 члена Сейма, никто не был против, воздержался 1 парламентарий.
На посту председателя Комитета по иностранным делам Ж. Павиленис сменил отказавшуюся от мандата члена Сейма Лайму Люцию Андрикене, которая была назначена членом Европейской счетной палаты.
Получивший новую должность Ж. Павиленис решил отказаться от поста вице-председателя Комитета по европейским делам. Фракция СО-ХДЛ на эту должность представила кандидатуру Э. Зингериса.
У председателя парламентского Комитета по европейским делам Радвиле Моркунайте-Микуленене есть 7 заместителей.
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