Патриарху Кириллу запретили въезд в Литву

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Патриарху Кириллу, поддерживающему войну, начатую Россией против Украины, запрещен въезд в Литву. По предложению Министерства иностранных дел патриарх Русской православной церкви включен в список нежелательных лиц еще 23 июня, сообщило Министерство внутренних дел.
Vladimiras Putinas ir patriarchas Kirilas
Vladimiras Putinas ir patriarchas Kirilas
© Sputnik / Scanpix

Решение продиктовано тем, что Кирилл в своих высказываниях отрицал территориальную целостность Украины и поддержал агрессивные действия России, отмечает МВД.

"Патриарх Кирилл сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины, оправдывает и поддерживает агрессивные действия Российской Федерации, грубо нарушающие нормы и принципы международного права", – говорится в переданном ЭЛЬТА комментарии министерства.

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В информации МИД отмечается, что патриарх Кирилл, близкий соратник Владимира Путина, один из наиболее активно поддерживающих войну против Украины, неоднократно публично положительно высказывался об агрессии России.

"В пропагандистских СМИ патриарх Кирилл открыто называет жителей Украины "участниками нацистского режима", которые должны быть депортированы или уничтожены. 27 февраля 2022 года патриарх Кирилл благословил российских военных, участвующих в войне", – утверждает МВД.

Руководство православной церкви Литвы утверждает, что уже направило просьбу предоставить ей статус церковного самоуправления. Комиссия Священного синода Русской православной церкви приступила к рассмотрению этой просьбы Вильнюссуо-Литовского епископства. Епископ Тракайский Амвросий в июле посетил Москву, где встретился с патриархом Кириллом. Во время встречи Амвросий объяснил, почему православной церкви Литвы нужна большая независимость. По словам епископа, реакция патриарха Кирилла на просьбу православной церкви Литвы была положительной.

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